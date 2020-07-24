Kim bunlar? ‘Ülkemize zarar veren korkaklar’

‘HITLER’e selam’ ve ‘NSU 2.0’ imzalarıyla biten mektuplarda şu ifadelerin yer aldığı belirtildi: “Kendinizi dikkat edin. Nerede saklandığınızı, nerede zaman geçirdiğinizi, kiminle ve nerede olduğunuzu biliyoruz. Sizin bütün aile fertlerinizi, yakınlarınızı ve arkadaşlarınızı tanıyoruz. Ve yeteri kadar bilgi topladık. Bir ateş yakmak bizi tatmin etmez. Biz daha fazlasını istiyoruz. Sizi acımasızca keseceğiz, gazla öldüreceğiz. Almanya’ya ve Alman halkının ruhuna dikkat edin. Hitler’e Selam. Nasyonal Sosyalist Yeraltı Örgütü 2.0.”

Benzer içerikli mektup Almanya Müslümanlar Konseyi Başkanı Ayman Mazyek’e gönderildiği de ortaya çıktı. 2019’dan bu yana üçüncü kez ‘NSU 2.0’ imzalı mektup aldığını belirten Mazyek, tepkisini Twitter hesabından bu sözlerle gösterdi: “Bugün tekrar NSU 2.0’dan ölüm tehdidi aldım. Beni öldüreceklermiş ve parçalayacaklarmış. Ailemi öldüreceklermiş ve parçalayacaklarmış. Korkakça işlenen bir suç. Elbette suç duyurusunda bulunacağım. Her türlü ırkçılıkla mücadelemi sürdüreceğim. Bunlar ülkemize zarar veren korkak insanlar. Demokrasiye zarar veren bu tiranlardan dolayı daha güçlü olarak faaliyetlerimi sürdüreceğim. Ülkemizde farklı inanç ve kültürler için güçlü kalalım.”