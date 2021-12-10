Kıbrıslı Türkler Londra’da bayrak protestosu: ‘Elinizi bayrağımızdan çekin!’

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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi’nin Waltham Forest Belediye binası önünde, 15 Kasım’da KKTC bayraklarının belediye tarafından kaldırılmasını protesto ettiği eylemi selamlayarak soydaşlarımıza destek verdi. Kıbrıslı Türkler’in yoğun bir şekilde yaşadığı bölgede Belediye Meclis’i üyeliği yapan Kıbrıs Türk kökenli Halil Nick Halebi, eşi İlkay İsa ve oğlu Justin Halebi’nin girişimiyle, KKTC’nin 38. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle belediye binasının önündeki göndere gerekli izinler alınarak KKTC bayrağı çekilmişti. Ancak Waltham Forest Belediye Başkanı Grace Willams, bir günlüğüne alınan bayrak çekme iznini hiçe sayarak, Kıbrıslı Rumlar’ın şikâyeti üzerine, KKTC bayrağını birkaç saat içinde saygısızca indirdi ve bayrak çöpe atıldı. Bununla da kalmayan Williams, bu ayrımcı tavrının yanı sıra, belediyenin internet sitesinde saldırgan bir dille kaleme alınmış bir bildiri yayımladı. Bu tavrı protesto eden Kıbrıslı Türkler, Waltham Forest Belediye binasının önünde protesto eylemi düzenledi.