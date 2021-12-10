Kıbrıslı Türkler Londra’da bayrak protestosu: ‘Elinizi bayrağımızdan çekin!’

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İngiltere’nin başkenti Londra’da Kıbrıslı Türkler, Waltham Forest bölgesinde belediye binasında göndere çekilen KKTC bayrağının indirilmesine sert tepki gösterdi.
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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi’nin Waltham Forest Belediye binası önünde, 15 Kasım’da KKTC bayraklarının belediye tarafından kaldırılmasını protesto ettiği eylemi selamlayarak soydaşlarımıza destek verdi. Kıbrıslı Türkler’in yoğun bir şekilde yaşadığı bölgede Belediye Meclis’i üyeliği yapan Kıbrıs Türk kökenli Halil Nick Halebi, eşi İlkay İsa ve oğlu Justin Halebi’nin girişimiyle, KKTC’nin 38. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle belediye binasının önündeki göndere gerekli izinler alınarak KKTC bayrağı çekilmişti. Ancak Waltham Forest Belediye Başkanı Grace Willams, bir günlüğüne alınan bayrak çekme iznini hiçe sayarak, Kıbrıslı Rumlar’ın şikâyeti üzerine, KKTC bayrağını birkaç saat içinde saygısızca indirdi ve bayrak çöpe atıldı. Bununla da kalmayan Williams, bu ayrımcı tavrının yanı sıra, belediyenin internet sitesinde saldırgan bir dille kaleme alınmış bir bildiri yayımladı. Bu tavrı protesto eden Kıbrıslı Türkler, Waltham Forest Belediye binasının önünde protesto eylemi düzenledi.
‘IRKÇILIĞA HAYIR’ Eylemciler ellerindeki KKTC ve Türk bayraklarıyla ‘Adalet istiyoruz’, ‘Biz varız. Kıbrıs Türküyüz’, ‘Elinizi bayrağımızdan çekin, kimliğimizden çekin’, ‘Irkçılığa hayır’ sloganları attı ve, Belediye Başkanı Williams’ın da istifasını talep etti.
Eylemin ardından Belediye Meclisi toplantısına Kıbrıslı Türkleri temsilen üç protestocunun katılmasına izin verildi. Bunlardan biri İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Başkanı Ayşe Osman, ikincisi geçmiş dönem Konsey başkanlarından ve Britanyalı Kıbrıs Türk Derneği Y.K. Üyesi Çetin Ramadan ve de Kıbrıs Türk Gençlik ve Aile Birliği İngiltere Başkanı Nafia Horozoğlu oldu. Waltham Forest sınırları içerisinde yaşayan Horozoğlu, toplantıda Williams’a hitaben bir konuşma yaptı. Horozoğlu “Neden benim etnik kökenimdeki insanlara karşı ayrımcılık yapıyorsun? Varlığımız seni neden rahatsız ediyor? Britanya bayrağını yükselttikten sonra aşağı indirirsem bütün Britanyalılar gücenmez mi?” diye seslendi.
‘KIBRIS TÜRKLERİNE AYRIMCILIK’ “Etnik kimliğimizin simgesi olan bayrağımızı indirip, Kıbrıs Türklerine açıkça ayrımcılık ve ırkçılık yaptınız” diyen Horozoğlu, “Biz buradayız, ve hiçbir yere gitmeyeceğiz!” ifadelerini kullandı. Horozoğlu taleplerini de “Williams’in derhal istifa etmesi, özür dileyerek bayrağımızın tekrar yukarıya çekilmesi ve Waltham Forest Belediyesi’nden bir özür açıklaması” diye sıraladı. Williams ise “Bunun tüm toplumumuzda yarattığı üzüntüyü kabul ediyorum. Bunun tüm toplumumuz için ne kadar hassas, ne kadar önemli bir mesele olduğunu da. Bayrağı indirme kararını kolay almadım ve bu Kuzey Kıbrıs’taki durumla ilgili bir yorum da değildi. Kamusal alanların herkes tarafından ve herkesin yararına kullanılması gerektiği yönündeki görüşüme dayanarak karar aldım. Bu yüzden gelecekte de Birleşik Krallık tarafından tanınmayan bölgelerin bayraklarının asılmaması konusunda çok netim” dedi. Gösteri ardından Konsey Başkanı Ayşe Osman’da, “Biz Kıbrıs Türkleri olarak, İngiltere’yi zulümden, ayrımcılıktan ve ırkçılıktan sığındığımız bir yer olarak görmüştük fakat gördüğümüz gibi Waltham Forest’te bunlar halen devam etmektedir.
Taleplerimiz: 1. Belediye Meclis Üyesi Grace Williams’in derhal istifa etmesi. 2. Özür dileyerek bayrağımızın tekrar göndere çekilmesi. 3. Waltham Forest Belediyesi özür dilemelidir.” Geçen dönem Konsey başkanı Leyla Kemal de: “Bayrağımız bizim kimliğimizdir” diye konuştu.