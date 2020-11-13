Kıbrıs Türklerinden Arsenal’a ayrımcılık tepkisi!

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi (CTCA UK), Arsenal kulubünü Mesut Özil’e karşı “çifte standart” uygulamak ve ayrımcılık yapmakla suçladı. Kulübe yollanan ve Konsey Başkanı Ertuğrul Mehmet’in imzasını taşıyan açık mektupta, kulübün Özil’e yaptığı muamele sert bir şekilde eleştirildi. Mektup, İngiltere’nin en çok okunan The Sun ve Daily Mirror gazetesinin yanı sıra çok sayıda basın organında yer aldı. Mektupta, Özil’in Uygur Türkleri’ne destek paylaşımının ardından, Arsenal’in “adaletsizliğe karşı bir duruş sergileyen diğer İngiliz olmayan futbolculardan farklı bir muameleye maruz bıraktığı” savunuldu. Özil, Aralık 2019’da Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, Uygur Türkleri’nden zulme direnen mücahitler” diye söz etmişti. İNGİLTERE’DEKİ KIBRISLI TÜRK’Ü TEMSİL EDİYORLAR

Çin’de çok sayıda taraftarı bulunan kulüp, Çin yönetiminin tepki göstermesinden sonra Özil’in açıklamasıyla araya mesafe koymak için, açıklamaların “Özil’in kişisel fikri olduğu ve Arsenal’in siyasete girmeme prensibine daima bağlı kaldığını” belirtmişti. İngiltere’de yaşayan 300 bin Kıbrıslı Türk’ü temsil eden Konsey’in Başkanı Ertuğrul Mehmet, “Britanyalı Türkler adına kulübe bu açıklamanın gözden geçirilmesi çağrısı yaptığını” söyledi. Mektupta, kulüple yakından ilişkili Türk toplumunun Arsenal’in açıklaması ve devamında Özil’e yapılan kötü muamele nedeniyle giderek artan oranda, öfke duymaya başladığı vurgulandı. Ertuğrul Mehmet daha sonra “Maalesef, kısa süre sonra kulubün çok net bir çifte standart politikası uyguladığı görüldü” derken, İspanyol oyuncu Hector Bellerin’in İngiltere’de yapılan genel seçimlerden kısa süre önce paylaştığı Twitter mesajı örnek gösterildi. HECTOR BELLERİN VE ÖZİL’E FARKLI MUAMELE

Bellerin, seçimden önce #F..kBoris (Lanet olası Boris) ve #GoVote (Gidip oy kulan) etiketiyle yaptığı Twitter paylaşımında “Dünya genelindeki genç insanların geleceği değiştirme şansı var. Bugün tüm İngiliz halkının gelekleri ve burada yaşanacaklar üzerinde etki yapmaları için şansları var” demişti. Mektupta buna karşın, kulubün Bellerin’in sözleriyle arasına mesafe koyma gereği duymadığı belirtildi. Bellerin’in ülke siyaseti konusundaki doğrudan etkisi olabilecek kişisel siyasi görüşlerini, küfürlü bir dille ifade ettiği de vurgulandı. Mektupta, Arsenal yönetiminin o dönem Uygur Türkleri’ne Çin yönetimin uyguladığı kötü muameleyi çok iyi bilmeyebileceği, ancak aradan geçen 11 ayda İngiliz medyasında da geniş bir şekilde yer aldığı hatırlatıldı. Ertuğrul Mehmet “Kuşkuya yer bırakmayacak şekilde, Çin hükümetinin şu anda Hitler’in nihai çözümünden sonraki en büyük etnik temizlik kampanyasına giriştiğini biliyoruz ve şu anda toplulumumuz Arsenal’in tutumunu değiştirip değiştirmediğini bilmek istiyor” dedi. ‘İSLAM HALA DÜNYANIN EN HIZLI BÜYÜYEN DİNİ’

Metinde “Kulübün Çin’de önemli ticari çıkarları olabilir, ancak Çin hükümetine karşı açık bir duruş sergileyen tek bir oyuncuya karşı ayrımcılık yapmak, kulübe zarar verebilir. Külübün Kuzey Londra’daki Türk taraftarları, Türkiye’deki Arsenal taraftarları ve KKTC’deki Arsenal taraflarıyla ilişkileri zarar görebilir” ifadeleri yer aldı. Mektupta kulübün, Mesut Özil konusunda sergilediği iddia edilen çifte standarda bir başka örnek daha verildi. Nijerya’da polis zulmüne karşı başlatılan gösteriler sırasında, kulübün resmi Twitter hesabından, 20 Ekim 2020 tarihinde gösterilere destek açıklaması yapıldığı vurgulandı.

Mektuba “Kulubün bu yaptığı, toplumumuzda Arsenal’in ayrımcılık yaptığı duygusunu daha da pekiştirdi. Özil sadece Britanya’daki Türk toplumu için önemli değil, aynı zamanda uluslararası alanda genç Müslümanlar için önemli bir sözcü olarak görülüyor. İslam hala dünyanın en hızlı büyüyen dini” sözleriyle son verildi. Konsey Genel Sekreteri Sonya Karafistan, mektubun Arsenal Genel Kurulu’na dün resmen iletildiğini kaydetti.





