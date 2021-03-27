'Kemeri evime götüreceğim'

Krefeld´li boksör Alpay Yaman, yarın, IBO Light Heavyweight Continental ünvanı için savaşacak. 28 yaşındaki boksör, 13 profesyonel dövüşte boks ringi´nin taleplerini karşılayabildiğini ve altısı erken nakavt olmak üzere 12 galibiyetle parladığını kanıtladı. Mart ayının sonunda Brüksel'de oynayacağı boks maçında, başarılı bir çizgi ile 22 maçı, 20 galibiyet ve 18 nakavtla kazanan İsveçli Oscar Ahlin ile karşılaşacak. Başından beri ana sponsoru ve en büyük taraftarı olan Yayla-Türk Lebensmittelvertrieb GmbH, Alpay Yaman'ın gücüne ve galibiyet şansına inanıyor ve ona gelecek boks maçında başarılar diliyor. Yayla, Alpay Yaman ve biyografisinin gençler için iyi bir örnek olduğunu düşünüyor ve onda boks hedeflerine ulaşmak için gerekli dövüş ruhuna sahip seçkin bir sporcu görüyor. Alpay Yaman, ilk sporu olan kickboks'ta Almanya ve Avrupa şampiyonu olduğunda, şampiyon olmak için gerekenlere sahip olduğunu geçmişte kanıtlamıştı. Genç sporcu, 2018'den beri aynı hırs ve yetenekle profesyonel boks maçlarına katılıyor ve yaklaşan mücadelesinde her zaman şampiyonlukları hedefliyor: “Açıkçası bir zafer`le ayrılacağımı umuyor ve kemeri eve götürebileceğimi düşünüyorum. 28 Mart'taki mücadele benim için büyük bir fırsat ve bunun için elimden gelenin en iyisini yapacağım!" Krefeld'li boksörün motivasyonu, dövüşe hazırlıklarında, her zaman çok yüksek oluyor ve Brüksel'deki maça uzun çalışma saatleri harcayarak, zorlu eğitimlerle hazırlanıyor. Yaman, sportif hırsını şu cümlelerle anlatıyor: "Mücadele sırasında sadece kendimi, ülkemi ve büyüdüğüm şehri değil, aynı zamanda bana inanan ve kesinlikle hayal kırıklığına uğratmak istemediğim ailemi ve sponsorumu temsil ediyorum."

Yayla-Türk Lebensmittelvertrieb GmbH 28 Mart'a pozitif bakıyor, adil ve heyecanlı bir boks maçı için sabırsızlanıyor ve Alpay Yaman ile birlikte heyecanlanıyor.