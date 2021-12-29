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HABERLERAvrupa Haberleri

Kaş’ta tanışan turistler, otostopla Türkiye’yi geziyor

#Antalya#Kaş#Turist
Kaş’ta tanışan turistler, otostopla Türkiye’yi geziyor

Belçikalı öğretmen Armand Van Astwegen (32) ile Günay Afrikalı bilgisayar uzmanı Jennifer Cronbe’nin (38) yolu Antalya’nın Kaş ilçesinde kesişti. Kaş’ta tanışıp arkadaş olan Astwegen ile Cronbe, yürüyerek, otostop çekerek Türkiye’yi geziyor.

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GÜNEY Afrikalı bilgisayar uzmanı Jennifer Cronbe, Türkiye’yi gezmek için 15 Mart’ta İstanbul’a gitti. İlk kez gittiği Türkiye’yi beğenen Cronbe, vize süresini 1 yıla uzattı. Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın ve Muğla’yı gezen Cronbe, Antalya’nın Kaş ilçesine geldi. Burada, 5 ay önce Belçika’nın Brüksel şehrinde öğretmenlik yapan Armand Van Astwegen ile tanıştı. İkili Türkiye’yi birlikte gezmeye karar verdi. 5 ay önce Kaş’tan yola çıkan iki arkadaş, Ankara, Niğde, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Konya ve Mersin’i ziyaret etti. Antalya’ya gelen ikili otobüsle Phaselis Antik Kenti’nde, Likya Yolu’nda yürümeye karar verdi. Likya Yolu yürüyüşünde Olimpos Antik Kenti, Yanartaş’ı ve Kumluca’daki Rhodiapolis Antik Kenti’ni gezen iki arkadaş, Demre’ye ulaştı. Demre’deki Myra Antik Kenti, Aziz Nicolaos Anıt Müzesi’nin gezen ikili Kekova’ya gitti. İkili yolculuklarını otobüsle ya da otostop çekerek zaman zaman da yürüyerek geçirdi.

Kaş’ta tanışan turistler, otostopla Türkiye’yi geziyor


İki ay daha Türkiye’de kalmayı planladıklarından bahseden Aswegen, “Türkiye bizi çok etkiledi. Doğası çok güzel. Her yer tarih dolu. Tüm bunların ötesinde inanılmaz cana yakın, yardımsever insanlarla karşılaştık. Birlikte 500 kilometre yol yürüdük. Biz sürekli yürümüyoruz. Bazen otobüs kullanıyoruz. Geceleri çadırda ve bazen pansiyonda kalıyoruz. Şu anda kışın ortasındayız. Hava sıcaklığı 20 derece. 2 ay daha Akdeniz sahillerinde gezeceğiz. Çok kısa sürede yine Türkiye’ye geleceğiz” dedi.

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#Antalya#Kaş#Turist

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