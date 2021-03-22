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Avrupa
AA / Fotoğraflar: AP
Haber Giriş: 22.03.2021 - 10:26 | Son Güncelleme:

Karakola saldırdılar, polis minibüsünü yaktılar

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Karakola saldırdılar, polis minibüsünü yaktılar

İngiltere’de polise protestolara müdahale için daha fazla yetki veren yasa tasarısına karşı Bristol kentinde düzenlen gösteri, şiddet olaylarına dönüştü.

Karakola saldırdılar, polis minibüsünü yaktılar
Tasarı karşıtı yüzlerce kişi, Bristol merkezinde toplanarak Bridewell Polis Karakolu’na yürümeye başladı. Polis, tasarının geri çekilmesini isteyen göstericilere karakola vardıklarında müdahale etti. Polise direnen eylemciler, karakolun camlarını taşlarken, polislere de havai fişekle karşılık verdi. Göstericiler, ayrıca karakol önündeki ve yakınlarındaki bir parktaki iki ayrı polis minibüsünü ateşe verdi.
Karakola saldırdılar, polis minibüsünü yaktılar
Avon ve Somerset Polis Federasyonu Başkanı Andy Roebuck, olaylar sırasında bir polisin kolları ve kaburgalarının kırıldığını söyledi. İngiltere ve Galler Polis Federasyonu Başkanı John Apter ise, olayları “Korkunç” olarak niteleyerek, “Bazı polis memurları çok kötü yaralandı, polis araçlarına zarar verildi, bir polis karakolu saldırıya uğradı” dedi.
Karakola saldırdılar, polis minibüsünü yaktılar
TASARIDA NELER VAR?

Tartışmalı tasarının yasalaşması durumunda polis, protestolar için başlama ve bitiş saatleri belirleyebilecek. Belirli bir gürültü seviyesi belirlenebilecek ve gürültünün, bir kurumunun işlerini veya ulaşımı aksatacak ya da çevredeki kişiler üzerinde ciddi etki oluşturacak noktaya varması halinde gösteriye müdahale edilebilecek. Yasaya karşı gelenlere 10 yıla kadar hapis ya da para cezası verilebilecek.

Karakola saldırdılar, polis minibüsünü yaktılar

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