Gurbetçiye, Denizli'de 150 bin TL'lik tuzak

OLAY, Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Almanya’dan Türkiye’ye akrabasının yanına giden Şahin Umar’ın telefonu tanımadığı kişi tarafından arandı. Telefonu açan Umar, kendisini Muharrem A. olarak tanıtan kişiyle konuşmaya başladı. Muharrem A., kız kardeşinin hastanede yattığını söyleyerek elinde bulunan yaklaşık 300 bin TL değerindeki 30 bin poundu, 150 bin TL’ye acilen bozdurmak istediğini söyledi. Teklifi kabul eden Şahin Umar, yeğeninden borç para aldı ve başka bir yeğeniyle birlikte Muharre A. ile buluşmaya gitti. Şahin Umar, buluşma yerine vardığında araçtan inip çantadan parayı çıkardı. O sırada Osman Y. parayı alarak Muharrem A. ile beraber hızlıca uzaklaştı. Şüphelilerin peşinden koşan Umar ve akrabası yetişemeyince polisi arayıp ihbarda bulundu. ‘HASTAMIZ KURTULACAK DEDİLER’

Umar şüphelilerin isimlerini ve bilgilerini polise anlatırken akrabası, “Sırf bunun için iyilik yapmak istedi. Ama o kadar dedim ki ona verme paraları verme” dedi. O sırada Umar ise “Benim de kârım olacaktı. Hastamız kurtulacak, ölüyor falan, deyince ikna olduk” diye konuştu. 150 bin TL kâr yapacağı hayâlini kuran ve hayalleri yıkılan Umar, “Burada buluştuk ve kapının önünde parayı verin dediler. Vermiyordum parayı ve yeğenim de geldi. Yeğenime ‘Biz parayı vermiyoruz siz sahtekârsınız bize bir şey yapacaksınız’ falan dedi” diye konuştu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.