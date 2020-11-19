Kanser hastası Türk’ün umudu BioNTech

ALİ Ocak, Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaleti sınırları içinde kalan Hamm’da yaşıyor. 31 yaşında. Evli ve bir kız çocuk babası. Kızının dünyaya geldiği gece, 28 Şubat 2020’de doğumhanede aniden fenalaştı. Önce gözlerinin içi sarardı, ardından da tüm vücudu. Hemen testler yapıldı. İki gün sonra, 1 Mart’ta sarılık hastası olduğu ve kansere yakalandığı teşhisi kondu. ‘Hepatit B’ sonucu karaciğerinde kanser hücreleri tespit edildi. 9 aydır tedavi görüyor. Ancak hastalığında iyileşme olmadığı gibi ilerleme gözlendi. Üniversite öğrencisi 26 yaşındaki Gülderen Ocak, fizik terapisti eşi için büyük umutlar ve beklentilerle BioNTech’e de başvuruyor.

‘HİÇBİR BELİRTİ YOKTU’

Kızının doğduğu gece fenalaşana kadar eşinde hiçbir belirti görülmediğini söyleyen Gülderen Ocak, şunları söyledi: “Doktorlar Hepatit B olduğunu ve bunun da kansere yol açtığı teşhisi koyduklarında dünyamız yıkıldı. Kızım doğmuştu. Ancak Ali’nin lanet hastalığa yakalandığını duyduk. Vücut direncini artırıcı tedavi yapıldı. İlk dönemde bu tedavi olumlu tepki gösterdi. Aylar geçince tedavinin etkisi de azaldı. Ali, dışarıdan bakıldığında hiç hasta gibi durmuyor. Çok sağlıklı biri gibi. Sportif bir görünümü var. Kilosu da yok, zayıf da değil. Ama ağır hasta. Bir süre önce yine çok fenalaştı. Hastaneye kaldırdık. Doktorlar, eğer hastaneye biraz daha gecikseydik Ali’yi kaybedeceğimizi söyledi. Son anda kurtuldu. Çarşamba günü taburcu oldu. Şimdi evde tedavisi sürüyor. Ali için uygun ilaç ve tedavi arayışımızı sürdürüyoruz. Bunun için kanserle mücadele ilaçları üzerine çalışan firmaları araştırdık. Prof. Dr. Uğur Şahin ile eşi Dr. Özlem Türeci’nin sahibi olduğu BioNTech firmasının da bu alanda çalışmalar yaptığını öğrendik.”

‘İLAÇLARI DENEMEK İSTİYORUZ’

“Ali için her kapıyı çalmaya hazırım. Firmaların geliştirdiği ilaçların Ali’de denenmesini istiyoruz. BioNTech firması da bu alanda önemli çalışmalar yürütüyor. Ali’nin doktorlarıyla firma yetkilileri görüşecek. Biz umutluyuz. Umutlu olmak istiyoruz. Herkesten bize katkı bekliyoruz. Sadece Almanya’da değil, Türkiye’de de başka ülkelerde de eğer tedavisinde kullanılacak ilaç varsa denemek istiyoruz. Her yolu deneyeceğiz. Ali için bir de Instagram’da ‘hoffnungfurali’ hesabı açtık. Burada Ali’yi sevenlere ve ilgi gösterenlere gelişmelerle ilgili bilgi veriyoruz. Bu hesap bizim dünyaya ile iletişimimiz olacak. Buradan tedavi yöntemleri ve ilaçlarıyla ilgili herkes katkı yapabilir. Hastalık ve korona aynı süreçte başladı. Bu yüzden çok yalnızlık çektik. Sevdiklerimizle ve yakınlarımızla çok görüşemiyoruz. Kötü bir süreç. Sosyal medya hesabı bu eksikliği de giderecek.”