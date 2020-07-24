Kamyoncular sokağa indi

KAMYON şoförleri, Almanya’daki taşımacılık sektöründeki bazı şirketler ile Doğu Avrupa ülkelerindeki taşeron taşıma şirketlerinin uyguladığı ücret politikasının haksız rekabete yol açtığını ifade ederek, bu durumu eleştirdi. Kovid-19 nedeniyle zor günler geçiren kamyoncular, Alman hükümetinin nakliyat sektörüne destek vermesini talep ediyor. Protesto nedeniyle Berlin trafiğinde yoğun aksaklıklar da yaşandı.