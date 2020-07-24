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Hürriyet
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Avrupa
AA / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 24.07.2020 - 16:04,Son Güncelleme:

Kamyoncular sokağa indi

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Kamyoncular sokağa indi
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Almanya’daki kamyoncular düşük nakliyat ücretlerini Berlin’de protesto etti. Yaklaşık 500 kamyon, kornalar eşliğinde tarihi Brandenburg Kapısı’nın önüne gelerek kontak kapattı.

Kamyoncular sokağa indi
KAMYON şoförleri, Almanya’daki taşımacılık sektöründeki bazı şirketler ile Doğu Avrupa ülkelerindeki taşeron taşıma şirketlerinin uyguladığı ücret politikasının haksız rekabete yol açtığını ifade ederek, bu durumu eleştirdi. Kovid-19 nedeniyle zor günler geçiren kamyoncular, Alman hükümetinin nakliyat sektörüne destek vermesini talep ediyor. Protesto nedeniyle Berlin trafiğinde yoğun aksaklıklar da yaşandı.
Kamyoncular sokağa indi

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