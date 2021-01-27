Kaiserslautern’den zehir zemberek tepki

Almanya 3. Ligi’nde mücadele eden Münih Türkgücü futbol takımı bu kez deplasmanda Kaiserslautern takımı ile sahaya çıktı. Karşılaşmada biri kaptan Sercan Sararer olmak üzere 2 net gol pozisyonundan yararlanamadı. Yeni oyuncu Sebastian Maier ilk kez forma giyerken 77. dakika da yerini Kırçiçek’e bıraktı. Türkgücü Münih, 30 Ocak günü kendi sahasında SV Waldhof Mannheim takımını konuk edecek. Kaiserslautern maçı öncesi Türkgücü Münih takımına karşı ırkçı gösteri yapıldı. Kendilerine, ‘3. Yol Partisi’ adını veren bir grup ırkçı kişiler, maç öncesi stad çevresinde gösteri yaptılar. “Türkgücü hoş gelmedi” pankartı açıp el ilanları dağıttılar. Irkçı gösteri sonrası 1.FCK Kaiserslautern kulübü pankart açılmasına ve Fritz Walter stadı çevresinde ırkçı içerikli el ilanlarının ortaya çıkmasına tepki gösterdi. Kaiserslautern Kulübü’nün internet sitesinden taraftarlara yönelik yayımlanan açık mektupta, Türkgücü Münih takımı ile oynanan müsabaka öncesinde Fritz Walter Stadı çevresinde ırkçı ve yabancı düşmanı içerikli el ilanlarının ortaya çıktığı, ırkçı ‘3. Yol Partisi’nin yaptığı açıklamada Türkgücü Münih’in karalandığı ve bu partinin üyelerinin stadın önünde üzerinde “Türkgücü hoş gelmedi” yazan pankart açtığı belirtildi. Bu duruma müsamaha gösterilmediğinin aktarıldığı mektupta, “Kaiserslautern Kulübü misafirimiz Türkgücü Münih’e yönelik bu insanlık onurunu hiçe sayan ve ırkçı tutuma açıkça mesafe koyuyor” denildi. Mektupta, Türkgücü Münih’in tüm oyuncuları ve yöneticilerinin ‘çok hoş geldiği’ belirtildi. Açıklamada, “Sizin burada söyleyecek hiçbir sözünüz yok! Naziler ve sizin gibi aşırı sağcılar Betze’ye (Fritz Walter Stadı’na) hoş gelmedi.” ifadesi kullanıldı. Kaiserslautern yöneticileri, bu çirkin pankart provokasyonuna sert tepki gösterdi. Kaiserslauter Kulübü Irkçı taraftarlara, ‘Batı tribünü konuşunca çenenizi tutacaksınız. Buraya kimin geleceğine siz karar veremezsiniz’ pankartı açarak haddini bildirdi.

BU SALDIRILAR İLK DEĞİL

Almanya’daki Türk toplumu yeşil sahalarda yaşanan bu ırkçı olaylarla ilk defa karşılaşmıyor. Hürriyet yazarı Ahmet Külahçı, 19 Ekim 2020 tarihli köşesinde futbolda yaşanan ırkçılıkla ilgili bu satırları yazmıştı: “Almanya’nın çeşitli kesimlerinde özellikle Türk takımları da, bu takımlarda oynayan çeşitli uluslardan, çok kimlikli ve çok kültürlü futbolcular da yıllardır ırkçı hakaretlere hedef olmaktadır. Bu ırkçılığı yaşayan takımlardan biri de 1978 yılında Kreuzberg Gençler Birliği adı altında Berlin’de kurulan, 1983-1984 sezonunda BFC İzmirspor adını alan ve 1987 yılından beri de Türkiyemspor Berlin olarak yeşil sahalarda var olan Türk takımıdır. Türkiyemspor zamanla Berlinli Türklerin ve diğer göçmen kökenlilerin bir ‘markası’ haline geldi. Ancak logosunda Türk bayrağı ve Berlin’in sembolü Berlin ayısı olan Türkiyemspor, özellikle deplasman maçlarında ırkçı hakaretlere hedef olmaktan bir türlü kurtulamadı.” Üçüncü Lig’de mücadele eden Türkgücü Münih, maç fazlasıyla 4. sırada yer alıyor.