‘Kadın cinayetinde cezalar artırılmalı’

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KADIN cinayeti anlamına gelen ‘Femizid’ kavramının ceza yasalarında yer almasının gerekli olduğunu söyleyen Ferner, eş veya partnerleri tarafından öldürülen kadınların, salt kadın olduğu için öldürüldüklerini, bu tür cinayetlerin ‘Aile dramı’ veya ‘ilişki trajedisi’ gibi kavramlarla basite indirgenemeyeceğini vurguladı. Almanya’daki kriminal istatistiklerde verilen rakamların ürkütücü boyutlarda olduğunu belirten Elke Ferner, kadınlara karşı gösterilen aile içi şiddete son verilebilmesi için ceza yasalarında değişikliğe gidilmesinin şart olduğunu söyledi

2020’DE 139 KADIN ÖLDÜ

2015 yılından beri Federal Krimal Dairesi’nden hazırlananan istatistiklerde partner şiddetine ayrıca yer verildiği belirtilerek, 2020 yılında 139 kadının aile içi şiddet olaylarında öldürüldüğü ve 227 kadının da eş veya partnerleri tarafından ağır şiddete maruz kaldığı ifade edildi.

‘FEMIZID’ CİNAYETTİR

‘Femizid’ adı verilen kadın cinayeti kavramının ceza yasalarına girmesi gerektiğinin altını çizen Ferner, “Birisi parası için öldürülüyorsa bu bir cinayettir. Birisi salt kadın olduğu için öldürülüyorsa bu bir ‘Femizid’ cinayettir. İkisi de cinayet, fakat motifleri farklı. Hatta bazı kadın cinayetlerinde ‘aile dramı’ veya ‘Aşk acısı’ denilerek hafifletici unsurlar getiriliyor. Artık bu duruma son vermenin zamanı geldi. Ceza yasalarındaki cinayet paragraflarında ‘Femizid’ kavramına yer verilip, ceza artırımına gidilmelidir” dedi.

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HAFİFLETİCİ UNSUR ARANIYOR

Güncel olarak Münih’te devam eden bir kadın cinayeti davasına dikkat çekilerek. 37 yaşındaki Roland L. isimli bir failin 2020 Ekim ayında başka bir erkekten gelen mesaj nedeniyle eşini öldürdüğü, savunmanların ise olayda hafifletici unsurlar aradığı vurgulandı.