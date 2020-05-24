Kabir ziyaretleri iptal edildi
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs bazı ibadetleri de etkiledi. Kısa adı AKM olan (Arbeitskreis der Muslime Nürnberg) tarafından Ramazan Bayramı arifesinde Südfriedhof Mezarlığı’ndaki Müslümanlar için ayrılan özel bölümdeki kabristana geleneksel olarak gerçekleştirilen ziyaret, bu yıl pandemi nedeniyle iptal edildi.
SOSYAL mesafe riski ve bayram günü evlerinde ziyaret edilmesi düşünülen 60 yaşın üzerindeki vatandaşlarımızın sağlığını dikkate alarak bu bayram öncesi toplu ziyaretin iptal edildiğini ifade eden AKM yetkilileri, “Kabristanda yakınları bulunan vatandaşlarımız elbette kendi başlarına kabristan ziyareti gerçekleştirebilirler. Kurban Bayramı arifesinde programın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise pandeminin gidişatına bağlı” dediler.
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