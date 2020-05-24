Kabir ziyaretleri iptal edildi

SOSYAL mesafe riski ve bayram günü evlerinde ziyaret edilmesi düşünülen 60 yaşın üzerindeki vatandaşlarımızın sağlığını dikkate alarak bu bayram öncesi toplu ziyaretin iptal edildiğini ifade eden AKM yetkilileri, “Kabristanda yakınları bulunan vatandaşlarımız elbette kendi başlarına kabristan ziyareti gerçekleştirebilirler. Kurban Bayramı arifesinde programın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise pandeminin gidişatına bağlı” dediler.

