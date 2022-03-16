Kabineden 200 milyar euroluk borçlanmaya onay!

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ALMANYA’da kabine bu yıl için yaklaşık 200 milyar euro borlanmaya onay verdi. Federal Maliye Bakanı Christian Lindner’in hazırladığı bütçe planına göre korona salgının neden olduğu ekonomik kriziyle mücadele kapsamında bu yıl 99.7 milyar euro borçlanacak. Kabinede Alman Ordusu’nun modernizasyonu için de Başbakan Olaf Scholz’un açıkladığı 100 milyar euro özel fona da onay verildi. Ancak bunun için anayasa değişikliğine gidilmesi gerekiyor. Federal Meclis’te koalisyon ortaklarının oy sayısı üçte iki olmadığı için muhalefet partilerinin de desteğine ihtiyaçları olacak

GÖRÜŞ AYRILIKLARI VAR

Ancak ayrılacak özel fonun nerelere harcanacağını detayları henüz belli olmadı. Federal hükümetin içinde de fonun nerelere harcanacağı konusunda görüş ayrılıkları bulunduğu belirtildi. 25 milyon euroyu geçen büyük yatırımlarda Federal Meclis’ten onay alınması gerekiyor. Ancak ana muhalefetteki Birlik Partileri’nin (CDU/CSU) özel fonun bu haline onay vermeyeceği belirtiliyor. Öte yandan savaş nedeniyle yeniden borçlanmaya gidilebileceği belirtildi.