Kaan ve Kenan'lı Fortuna, Bayern deplasmanında

Yarın beş karşılaşma oynanacak. Günün ilk maçları Hertha Berlin ile Augsburg, Mainz ile Hoffenheim, Schalke ile W. Bremen ve Wolfsburg ile Frankfurt arasında oynanacak. 64 puanlı lider B. Münih ise yarın akşam saat 18.30'da ligin alt sıralarından kurtulma mücadelesi veren Düsseldorf'u konuk edecek. Düsseldorf'ta son haftaların başarılı isimleri Kenan Karaman ve Kaan Ayhan'ın lider karşısında ilk 11'de oynaması bekleniyor.

Ligde pazar günü Gladlach Union Berlin'i, Paderborn da Dortmund'u konuk ediyor.

Haftanın kapanış maçı Pazartesi akşamı Köln kentinde Köln ile RB Leipzig arasında oynanacak.

HAFTANIN PROGRAMI

CUMA

Leverkusen – Freiburg (20.30)

CUMARTESİ

Hertha Berlin – Augsburg (15.30)

Mainz – Hoffenheim (15.30)

Schalke – W. Bremen (15.30)

Wolfsburg – Frankfurt (15.30)

B. Münih – Düsseldorf (18.30)

PAZAR

Gladbach – Union Berlin (15.30)

Paderbor -Dortmund (18.00)

PAZARTESİ

Köln – RB Leipzig (20.30)