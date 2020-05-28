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Avrupa
Ali VARLI /BERLİN
Haber Giriş: 28.05.2020 - 10:56,Son Güncelleme:

Kaan ve Kenan'lı Fortuna, Bayern deplasmanında

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Kaan ve Kenan'lı Fortuna, Bayern deplasmanında
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BUNDESLIGA'da 29. Hafta maçları cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi günü oynanacak. Haftanın açılış maçında Leverkusen ile Freiburg karşı karşıya geliyor. Cuma günü Leverkusen'in sahasında oynanacak karşılaşmanın başlama saati: 20.30.

Yarın beş karşılaşma oynanacak. Günün ilk maçları Hertha Berlin ile Augsburg, Mainz ile Hoffenheim, Schalke ile W. Bremen ve Wolfsburg ile Frankfurt arasında oynanacak. 64 puanlı lider B. Münih ise yarın akşam saat 18.30'da ligin alt sıralarından kurtulma mücadelesi veren Düsseldorf'u konuk edecek.

Kaan ve Kenanlı Fortuna, Bayern deplasmanında
Düsseldorf'ta son haftaların başarılı isimleri Kenan Karaman ve Kaan Ayhan'ın lider karşısında ilk 11'de oynaması bekleniyor.

Ligde pazar günü Gladlach Union Berlin'i, Paderborn da Dortmund'u konuk ediyor.

Haftanın kapanış maçı Pazartesi akşamı Köln kentinde Köln ile RB Leipzig arasında oynanacak.

HAFTANIN PROGRAMI

CUMA
Leverkusen – Freiburg (20.30)

CUMARTESİ
Hertha Berlin – Augsburg (15.30)
Mainz – Hoffenheim (15.30)
Schalke – W. Bremen (15.30)
Wolfsburg – Frankfurt (15.30)
B. Münih – Düsseldorf (18.30)

PAZAR
Gladbach – Union Berlin (15.30)
Paderbor -Dortmund (18.00)

PAZARTESİ
Köln – RB Leipzig (20.30)

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