JJ Foodservice, Ukraynalı mültecilere destek olacak

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BİRLEŞİK Krallık’ın en büyük gıda toptancılarından olan, 11 şubesi ve 800 çalışanı bulunan JJ Foodservice, Rusya’nın işgali nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan Ukraynalılara destek olacak. JJ Foodservice’in sahibi Mustafa Kamil, Enfield Belediyesi ve şubelerinin olduğu diğer bölgelerde belediyelere başvurarak Birleşik Krallık’a gelecek Ukraynalıları istihdam etmeye hazır olduğunu bildirdi. Mevcut kurallar uyarınca Ukraynalı göçmenlerin Birleşik Krallık’a gelebilmeleri için ya burada yakınlarının olması ya da sponsorları (işveren) bulunması gerekiyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre komşu ülkelere 1 milyon 700 binden fazla Ukraynalı sığındı.

Çoğunluğu kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan bu kişilerin büyük bölümü, Polonya, Romanya, Bulgaristan, Macaristan, Moldova, Slovakya’ya gitti. Mültecilerden 200 bin kadarı da buradan diğer Avrupa Birliği ülkelerine geçti.

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ŞİRKET FIRSAT EŞİTLİĞİNE İNANIYOR

JJ Foodservice’in İnsan Kaynakları Müdürü Joanna Florczak, “Ülke genelinde hizmet veren bir şirket olarak her zaman daha fazla insana ihtiyacımız var. Fırsat eşitliğine inanan bir şirket olarak yurt dışından gelecek adayların aranan nitelikleri karşılamada sorunları olabileceğinin farkındayız ama onların yeniden eğitimine yardımcı olabiliriz” dedi. Şirket bünyesinde farklı etnik gruplara mensup çok sayıda kişi çalıştırıyor. 1988’de kurulan JJ, ülke genelinde okullar, cezaevleri, hastaneler ve restoranlara gıda dağıtımı yapıyor. Geçen yıl Grocer Gold Awards’da ‘En İyi Ulusal Gıda Toptancısı’ ödülünü alan şirket, pandemi sürecinde doğrudan halka hizmet vermeye başlamış ve 2020’de 225 milyon sterlinlik bir satış rakamına ulaşmıştı.

Birleşik Krallık’ın, savaşın başladığı 24 Şubat’tan bugüne kadar 5 binden fazla başvurudan sadece 50’sini kabul ettiğinin ortaya çıkması tepkilere neden oldu. İçişleri Bakanı Priti Patel, muhalefet partileriyle Fransız ve Ukraynalı yetkililerin sert eleştirilerine hedef oldu. Ukrayna’nın Londra Büyükelçisi Vadim Pristaiko, Patel’i ‘büroktatik saçmalığa’ son vermeye çağırdı. Patel’in Fransız mevkidaşı da Birleşik Krallık’tan Manş Denizi’nin karşı yakasındaki Calais’de mülteci başvurularını hızlandırmak için bir konsolosluk açmasını istedi. Patel, eleştiriler üzerine ülkeye giriş kriterlerini karşılamayan Ukraynalıların kabulü için bir ‘insani kanal’ açılmasının değerlendirildiğini açıkladı.