JJ Foodservice, Ukraynalı mültecilere destek olacak

BİRLEŞİK Krallık’ın en büyük gıda toptancılarından olan, 11 şubesi ve 800 çalışanı bulunan JJ Foodservice, Rusya’nın işgali nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan Ukraynalılara destek olacak. JJ Foodservice’in sahibi Mustafa Kamil, Enfield Belediyesi ve şubelerinin olduğu diğer bölgelerde belediyelere başvurarak Birleşik Krallık’a gelecek Ukraynalıları istihdam etmeye hazır olduğunu bildirdi. Mevcut kurallar uyarınca Ukraynalı göçmenlerin Birleşik Krallık’a gelebilmeleri için ya burada yakınlarının olması ya da sponsorları (işveren) bulunması gerekiyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre komşu ülkelere 1 milyon 700 binden fazla Ukraynalı sığındı.
Çoğunluğu kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan bu kişilerin büyük bölümü, Polonya, Romanya, Bulgaristan, Macaristan, Moldova, Slovakya’ya gitti. Mültecilerden 200 bin kadarı da buradan diğer Avrupa Birliği ülkelerine geçti.
ŞİRKET FIRSAT EŞİTLİĞİNE İNANIYOR
JJ Foodservice’in İnsan Kaynakları Müdürü Joanna Florczak, “Ülke genelinde hizmet veren bir şirket olarak her zaman daha fazla insana ihtiyacımız var. Fırsat eşitliğine inanan bir şirket olarak yurt dışından gelecek adayların aranan nitelikleri karşılamada sorunları olabileceğinin farkındayız ama onların yeniden eğitimine yardımcı olabiliriz” dedi. Şirket bünyesinde farklı etnik gruplara mensup çok sayıda kişi çalıştırıyor. 1988’de kurulan JJ, ülke genelinde okullar, cezaevleri, hastaneler ve restoranlara gıda dağıtımı yapıyor. Geçen yıl Grocer Gold Awards’da ‘En İyi Ulusal Gıda Toptancısı’ ödülünü alan şirket, pandemi sürecinde doğrudan halka hizmet vermeye başlamış ve 2020’de 225 milyon sterlinlik bir satış rakamına ulaşmıştı.