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James Bond’la fiziği anlattı

#James Bond#Türk-Alman Akademisyenler Birliği#Celal Şengör
James Bond’la fiziği anlattı

Göttingen’de akademisyen Türk gençlerinin kurduğu ‘Türk-Alman Akademisyenler Birliği’ uzun süredir ünlü akademisyen konukları ağırlıyor. Türkiye’den Prof. Dr. Celal Şengör gibi isimlerin de konuk olduğu Göttingen Türk-Alman Akademisyenler Birliği’nin son misafiri ise Göttingen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Tolan oldu. Üniversite amfisinde yapılan etkinliği Türk Alman Ekonomi Birliği Aş Başkanı Berlin Suat Bakır sundu.

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TÜRK ve Alman toplumu arasında akademik bir platform olması amacıyla derneği kurduklarını belirten Akademisyenler Birliği Başkanı Cenk Sancak, “Bu bağlamda topluluklar arasında kültür elçisi ve köprü olarak hizmet etmek istiyoruz” dedi. Göçün 60’ıncı yılının kutlandığını hatırlatan Sancak, şunları söyledi: “Türkiye ve Almanya arasında imzalanan iş gücü anlaşmasının 60’ıncı yıl dönümünü kutladık. Bu olay Almanya tarihinin bir mihenk taşıdır. O zamanlar kim derdi ki; gelen misafir işçilerin evlatları arasından topluma yön veren bilim insanları, siyasetçi, yazar, düşünür, başarılı iş insanı çıkar ve bu ülkeye ciddi katkılar sağlayıp daha da ileri bir noktaya taşır diye! Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin yüksek gayretleri sayesinde bugün bu etkinliği yüz yüze gerçekleştirebiliyoruz. Ürettikleri aşı, sadece Almanya’daki insanlara değil, bütün dünyadaki insanlara umut olmuştur. Türk gençleri, onların açtığı yoldan yürüyerek daha da büyük başarılara ulaşacaktır.”

James Bond’la fiziği anlattı

Akademisyenler Birliği Başkanı Cenk Sancak

PROF. DR. TOLAN SUNUM YAPTI
Almanya’da ilk Türkiye kökenli rektör seçilen Prof. Dr. Metin Tolan’ı tebrik eden Sancak, “Matematikçilerin prensi olarak da anılan Carl Friedrich Gauss (1807) gibi bir ismin de Göttingen Üniversitesi’nin yönetiminde bulunmuş olduğunu düşünürsek, bu görev sizin için büyük bir gurur vesikası olmalıdır. Türk-Alman Akademisyenler Birliği Göttingen olarak üniversitemize tekrar hoş geldiniz diyoruz” dedi. Fizik Fakültesi dekanı Prof. Dr. Jens Niemeyer, rektör Prof. Dr. Metin Tolan’nın özgeçmişini okuyup ardından modern fiziğe olan katkılarını anlattı. Rektör Prof. Dr. Metin Tolan ise film ve slayt görselleri eşliğinde ‘Fiziğin Kadrajında James Bond’ adlı bir fizik sunumu gerçekleştirdi.

James Bond’la fiziği anlattı

James Bond’la fiziği anlattı

Haberle ilgili daha fazlası:
#James Bond#Türk-Alman Akademisyenler Birliği#Celal Şengör

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