İzmir Belediyesi’nden TİAD’a teşekkür!
İzmir Büyükşehir Belediyesi, depremde 1000 adet yardım paketi gönderen Avrupa Metropol Bölgesi Türk-Alman İşadamları Derneği’ne (TİAD) teşekkür mektubu gönderdi.
İZMİR Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı ve Koordinatör Onur Yıldırım, Avrupa Metropol Bölgesi Nürnberg Türk-Alman İş Adamları Derneği’ne, depremzedelere yaptıkları 1000 adet yardım kolisi nedeniyle bir teşekkür mektubu gönderdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in selamlarını kapsayan teşekkür mektubunda, yardım nedeniyle duyulan minnet duygusu belirtildi.
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