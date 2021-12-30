İzinsiz gösteriye geçit yok

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ALMANYA’nın Münih kentinde ‘Yürüyüş Gezisi’ adı altında tekrar gösteri yapmak isteyen aşı karşıtlarına kent idaresi izin vermedi. Protestoların daha önce olduğu gibi 2 bin kişiyle sınırlı olmak koşuluyla bira festivali meydanında yapılabileceği önerisini ise gösterici gruplar kabul etmedi. Önceki hafta olduğu gibi sosyal medya üzerinden organize olan ‘Aykırılar’ (Querdenker), kent merkezinin farklı bölgelerinde küçük gruplar halinde toplandı. Sayıları 5 bini bulan göstericilere karşı önceden hazırlıklı olan emniyet güçleri müdahale etti. Almanya’nın çeşitli kentlerinden gelen 1000 kişilik takviye polis ekibi, göstericileri biber gazıyla dağıtmaya çalıştı. Olay yerini terk etmekte direnen göstericiler gözaltına alınırken, yüzlerce kişiye 3 bin euroya varan para cezası gönderileceği bildirildi. Kent içinde dolaşan devriye araçlarından anonslar yapılarak insanların toplu olarak yürümemeleri ve gösterilere katılmamaları istendi, aksi halde cezai işlem yapılacağı uyarısında bulunuldu. Gün boyu kent üzerinde uçan polis helikopterleri ile asayiş sağlanmaya çalışıldı.