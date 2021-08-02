İzinsiz gösteride bir kişi fenalaşıp öldü

ALMANYA’nın farklı şehirlerinden de gelenlerle birlikte yaklaşık 5 bine yakın gösterici izinsiz olmasına rağmen Berlin’in farklı yerlerinde dağınık halde gösteri yaptı. Bir gösterici kimlik kontrolü sırasında fenalaştı. Göstericinin kaşınmaya başladığı ve nefes almakta zorluk çektiği belirtildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra fenalaşan gösterici hastaneye kaldırıldı. Ancak akşam saatlerinde yaşamını yitirdiği öğrenildi. Göstericinin ölümüyle ilgili olarak soruşturma başlatıldı. 1000 EURO CEZA KESİLDİ

İzinsiz gösterinin merkezi ise Zafer Anıtı ve çevresi oldu. Burada toplanan göstericiler, polisin planlanan yürüyüşün izinsiz olduğunu ve yürüyüşün yapılamayacağını söylemesi üzerine dağıldı. Ancak göstericiler farklı gruplar halinde farklı yönlerde yürüyüşe geçti. Polis özellikle şiddete meyilli ve grubu yönlendiren göstericileri engellemeye çalıştı. Kimlik kontrolleri yapılan ve koronavirüs kurallarına uymadıkları belirlenen yüzlerce göstericiye 1000 euro para cezası kesildi.