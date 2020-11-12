‘İyi insan olmadan iyi Beşiktaşlı olunmaz’ dediler, İzmir’e...

BEŞİKTAŞ Baden Württemberg derneği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi: “Bu güzel organizasyonda emeği geçen derneklerimize, yönetim kurullarına ve üyelerine teşekkür ederiz. Onursal başkanımız Süleyman Seba’nın ifade ettiği ‘İyi insan olmadan iyi Beşiktaşlı olunmaz’ düsturunu görev bilip, daha önce Van ve Elazığ’da, bugün de İzmir’de olduğu gibi görev bilip her daim aziz milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”