‘İyi insan olmadan iyi Beşiktaşlı olunmaz’ dediler, İzmir’e...
Türkiye ve Avrupa’da faaliyet gösteren 1903 BJK Dernekler Birliği’ne üye dernekler, İzmirli depremzedeleri unutmadı. 2 bin 100 adet battaniye ve 9 bin 300 adet pijama, bebek kıyafeti ve benzeri insani ihtiyaç malzemesini depremzedelere verilmek üzere İzmir Valiliği Koordinasyon Merkezi’ne gönderdi.
BEŞİKTAŞ Baden Württemberg derneği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi: “Bu güzel organizasyonda emeği geçen derneklerimize, yönetim kurullarına ve üyelerine teşekkür ederiz. Onursal başkanımız Süleyman Seba’nın ifade ettiği ‘İyi insan olmadan iyi Beşiktaşlı olunmaz’ düsturunu görev bilip, daha önce Van ve Elazığ’da, bugün de İzmir’de olduğu gibi görev bilip her daim aziz milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”
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