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İHA / Fotoğraflar: AP, ABACA
Haber Giriş: 04.08.2020 - 10:20,Son Güncelleme:

İtalya’da 43 kişiye mezar olan köprü yeniden açıldı

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İtalya’da 43 kişiye mezar olan köprü yeniden açıldı
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İtalya’da 2018 yılında çöken ve 43 kişinin ölümüne neden olan Morandi köprüsü dün akşam yeniden açıldı.

İtalya’da 43 kişiye mezar olan köprü yeniden açıldı
İTALYA’nın Cenova kentindeki Morandi köprüsü 2018 yılında aşırı yağışlar nedeni ile çökmüş, olayda 43 kişi hayatını kaybetmişti. Olay ülkede yaşanan en büyük felaketler biri olarak tarihe geçmişti. Felaketin üstünden geçen 2 yılın ardından inşası tamamlanan köprü dün akşam yeniden hizmete açıldı.
İtalya’da 43 kişiye mezar olan köprü yeniden açıldı
İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, dün öğlen saatlerinde yeni köprüden geçen ilk isim oldu. Yeni köprünün açılışına çok sayıda üst düzey İtalyan yetkili ile Başbakan Giuseppe Conte’nin katılacak. Köprüde hayatını kaybedenlerin yakınları ise açılış törenine katılmayacağını belirtti. Öte yandan Kuzey İtalya’yı Fransa’ya bağlayan A10 Otoyolu üzerinde bulunan Morandi köprüsü Cenova’da kritik bir yapı konumunda bulunuyor.
İtalya’da 43 kişiye mezar olan köprü yeniden açıldı

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