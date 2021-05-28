MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa Haberleriİstiklal Marşı’nı en iyi Ela Karabağ okudu
GeriAvrupa İstiklal Marşı’nı en iyi Ela Karabağ okudu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avrupa
Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
Haber Giriş: 28.05.2021 - 15:01 | Son Güncelleme:

İstiklal Marşı’nı en iyi Ela Karabağ okudu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İstiklal Marşı’nı en iyi Ela Karabağ okudu

12 Mart 1921 tarihinde İstiklal Marşı’mızın kabulü nedeniyle Nürnberg Eğitim Ataşeliği’nce yapılan, İstiklal Marşını Güzel Okuma yarışmasında, ortaokul- lise grubu birincisi Ela Karabağ oldu.

TÜRKİYE Cumhuriyeti Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz ve Eğitim Ataşesi Dr. Mune Savaş’ı Ela Karabağ ve ailesi ziyaret etti. Birinci olan Ela’ya teşekkür belgesi ve hediyesi verildi ve keyifli bir sohbet gerçekleşti. Başkonsolos Serdar Deniz ve Ataşe Dr. Mune Savaş Ela ve ailesini tebrik ederek, onlara ikramda bulundular.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi