Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
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İstiklal Marşı’nı en iyi Ela Karabağ okudu
12 Mart 1921 tarihinde İstiklal Marşı’mızın kabulü nedeniyle Nürnberg Eğitim Ataşeliği’nce yapılan, İstiklal Marşını Güzel Okuma yarışmasında, ortaokul- lise grubu birincisi Ela Karabağ oldu.
TÜRKİYE Cumhuriyeti Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz ve Eğitim Ataşesi Dr. Mune Savaş’ı Ela Karabağ ve ailesi ziyaret etti. Birinci olan Ela’ya teşekkür belgesi ve hediyesi verildi ve keyifli bir sohbet gerçekleşti. Başkonsolos Serdar Deniz ve Ataşe Dr. Mune Savaş Ela ve ailesini tebrik ederek, onlara ikramda bulundular.