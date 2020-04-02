Neymar'Ä±n evine tabi ki "hayat sÄ±ÄŸÄ±yor" Ä°ÅŸte karantina malikanesi!

HastalÄ±ÄŸÄ±n pandemiye dÃ¶nÃ¼ÅŸmesinin ardÄ±ndan Ã¶zel jetiyle Brezilya'ya uÃ§an Ã¼nlÃ¼ oyuncu, karantina kurallarÄ±nÄ± Ã§iÄŸnemekle suÃ§lanmÄ±ÅŸtÄ±. Ancak arkadaÅŸlarÄ±yla gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenen Neymar, sosyal mesafe kuralÄ±nÄ± ihlal etmediÄŸini Ä±srarla yineliyor.Â

2018 DÃ¼nya KupasÄ± Ã¶ncesinde ayaÄŸÄ±nÄ± kÄ±ran Neymar, yine Rio de Jeneiro'nun 100 kilometre gÃ¼neyinde bulunan bu malikanede kalmÄ±ÅŸtÄ±. Bu yapÄ±nÄ±n bulunduÄŸu Rio'nun Mangaratiba beldesi, aynÄ± zamanda Sylvester Stallone'un Cehennem Melekleri filmine de ev sahipliÄŸi yapmÄ±ÅŸtÄ±.

Bu Ã¶zel mÃ¼lkte yat limanÄ± ve helikopter pisti bulunuyor. 3 binden fazla ÅŸaraba ev sahipliÄŸi yapan mahzenin yanÄ±nda, iÃ§inde bulunduÄŸumuz izolasyon gÃ¼nlerinde daha da faydalÄ± olacak tenis kortlarÄ±, kiÅŸisel antrenman salonlarÄ±, saunalar, spa ve jakuziler mevcut.

GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde malikanenin Ã¶zel kumsalÄ± ve plaj voleybolu sahasÄ±nda arkadaÅŸlarÄ±yla fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸan Neymar, karantina kurallarÄ±nÄ± Ã§iÄŸnemediÄŸini belirtmiÅŸti.

Oyuncunun iletiÅŸiminden sorumlu menajeri de konuyla ilgili aÃ§Ä±klama yapmÄ±ÅŸ, "Neymar Jr. karantinayÄ± kesinlikle delmedi ve ilk gÃ¼nden beri kurallara uyuyor. FotoÄŸraftaki arkadaÅŸlarÄ±yla Paris'ten birlikte buraya geldiler ve Neymar da onlara evini aÃ§ma teklifinde bulundu. ArkadaÅŸlarÄ± da aileleriyle bir araya gelmeden Ã¶nce burada, 14 gÃ¼n sÃ¼resince bir arada karantinadalar. Neymar herhangi bir iÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi dahil, hiÃ§bir buluÅŸmada yer almÄ±yor ve bÃ¼yÃ¼k bir titizlikle karantina altÄ±nda. Bu kiÅŸiler dÄ±ÅŸÄ±nda evde bulunan tek kiÅŸi Neymar'Ä±n oÄŸlu Davi Lucca ve o da babasÄ±yla vakit geÃ§iriyor" demiÅŸti.