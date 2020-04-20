Şampiyon dövüşçü karantinada Müslüman oldu! İlk ibadeti...

Avusturyalı dövüşçü Willi Ott, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Müslüman olduğunu duyurdu.



Şampiyon sporcu, tanıdığı Müslümanlardan etkilendiğini belirterek "Müslümanların ne kadar temiz ve güzel ahlaklı olduğunu gördüm. İslam dinindeki adaleti de görünce çok hoşuma gitti. "Bu konuyu uzun zaman inceledikten sonra Müslüman olmaya karar verdim. İslam'ın insana güç verdiğini fark ettim" İşte Ott'unaçıklamaları:



"2 hafta önce elimi yaraladım. Dikiş için hastaneye gitmek zorunda kaldım. Hastanede çok düşündüm Müslüman oldum. Allahu Ekber, dikkatli ol, şeytan her yerde..." (Sosyal medyada paylaştığı fotoğrafa bu yorumu yaptı) Ramazan'da oruç tutacak

Ramazan'ı dört gözle bekliyorum. Profesyonel sporcu olarak güçlü bir iradeye ihtiyacınız var. Şimdi daha da güçlü bir inancım var. Yarım milyon insandan mesaj...

İnşallah daha da iyi olacağım. Sosyal medya hesaplarım neredeyse çöküyor. Facebook ve Instagram'da neredeyse yarım milyon insan bana mesaj attı. Sıcak mesajlarınız için teşekkür ederim." Sağlam: Salonumuzda antrenman yapıyor

Ott, geçtiğimiz yıl yönetim kurulu başkanlığını Bülent Sağlam’ın yaptığı Vendetta organizasyonunda Avusturya şampiyonu da olmuştu. İstanbul'da da ringe çıkan Ott için Bülent Sağlam, "Kendisi zaman zaman salonumuza da gelerek antrenmanlar yapıyor. Kuran-ı Kerimle görüntülendi

Maç galalarımızda ringlere çıkarak büyük başarılara imza atıyordu. Kendisi dövüş sporlarında çok yetenekli ve başarılı bir sporcudur. Dinimize karşı ilgisini son zamanlarda fark etmiştik. Salonumuzda da çeşitli sohbetler oluyordu. Şayet böyle bir sporcunun İslam’ı seçmesinde katkımız olduysa ne mutlu bize" dedi.