İstanbul’dan kalkan kartallar Weilburg’a kondu

SANATÇI Sultan Adler, Rosenhang Müzesi’nde çalışmalarının tamamını İstanbul’daki atölyesinde hazırladı. Sanatçının sergisinde şahin ve ağlayan gelin olarak bilinen yere bakan lale çalışmaları da var. Üç yıldır çalışmalarını İstanbul’da yürüttüğünü söyleyen Adler, “İstanbul’dan Almanya’ya çalışmaları taşımak benim için önemliydi. Pandemi dönemini İstanbul’da çok zor koşullarda yaşadık. Benim için duygu yüklü bir dönemdi. Geçmişi sorguladım. Yoğun şekilde atölyede çalışırken ruhsal anlamda geçmişe yolculuk yaptım. Sergilenen eserler bir anlamda arşiv çalışması oldu. Kartal teması da benim çocukluğumdan kalan bir etki. Küçükken babam kardeşim ve bana yaşadığımız Bremen’de her gün bir mark verirdi. Paranın üzerindeki kartal figürü beni çok etkilemişti ve bana hep sempatik gelirdi. O günlerde yaşadığım duyguyu aktarmaya çalıştım. Kartal ile özgürlüğe uçtum. Salgın dönemini sert geçirmenin bir etkisi oldu sanırım. Ağlayan gelin çiçeğindeki hüzün de salgın döneminin etkisi sanırım” dedi.

YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Sanatçının 18 Ekim’de açılan sergisi, Alman basınında da yer aldı. Almanya’da doğup, İstanbul’da sanatını sürdüren Sultan Adler’in Almanya’da sergi açması basının yoğun ilgisini çekti. Gösterilen ilgiden memnun kalan sanatçı, sergi açılışının ardından İstanbul’a döndü. Bremen doğumlu Sultan Adler, sanat eğitimine 2003 yılında Ottersberg Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde başladı. 2005-2009 yılları arasında Bremen Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde eğitim alan sanatçı, 2007 yılında Viyana Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü’nde eğitimini sürdürdü. 2015 yılında Berlin’deki Weissensee Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı.

20’Yİ AŞKIN KARMA SERGİ

İlk kişisel sergisini 2009 yılında gerçekleştiren Adler, farklı sanat programlarında kişisel sergiler açtı. Çok sayıda ülke ve şehirlerdeki sanat platformlarında 20’yi aşkın karma sergiye katılan sanatçı, 2012 ve 2018 yılları arasında Berlin Kültür Senatörü tarafından düzenlenen Residance Berlin ve Karin Abt-Straubinger Vakfı ile Berlin Senatosu Kültür İşleri Şansölyesi’nin stüdyo programına misafir sanatçı olarak yer aldı. Yaşamı ve çalışmalarını İstanbul ile Berlin arasında sürdüren Adler, çalışmalarında kâğıt üzerine sulu boya ve tuval üzerine yağlı boya tekniklerini kullanıyor. Sanatçı, teknik olarak geleneksel malzeme ve yöntemleri kullanmayı tercih ediyor.