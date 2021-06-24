İstanbul'da bu maçlar nefes kesecek!

TÜRK kulübü Iron Fist Gym (Demir Yumruk) ve Vendetta Organizasyon Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Sağlam, aynı gece 18 sporcunun ringe çıkacağını ve ayrıca 10 alt maçın yapılacağını söyledi. Birbirinden çekişmeli maçlara imza atacaklarını belirten Sağlam, şunları söyledi: “Başarılı dövüşçülerimizden Mücahit Kulak, Vendetta dünya şampiyonluk maçına çıkarken, yine dünya şampiyonlarımızdan Vahit İpek, yükselme maçı için Azerbaycanlı Murat Esedov’a karşı yumruk sallayacak. Sporcularımıza olan güvenim sonsuzdur tüm maçlardan alnımızın akıyla çıkacağımızdan eminim. Galamızda Avrupa ve dünyanın çeşitli ülkelerinden büyük başarılara imza atmış efsane sporcular ringe çıkacak. Ayrıca başarılı dövüşçümüz Sabriye Şengül, ilk kez kendi seyircisi önünde MMA maçına gerçekleştirecek.” HEYECAN ZİRVE YAPACAK

Vendetta Organizasyon Türkiye sorumlusu İbrahim Dağdeviren, Sabriye Şengül’ün iki kez Dünya Şampiyonluğu kürsüsüne çıktığını vurgulayarak, “Bu üçüncü maçı olacak ve kendisine güvenimiz tam. Rakibi sakatlandığı için ringe çıkamayacağını belirtti ve bu yüzden yeni rakip arayışlarımız devam etmektedir. Bu arada maça çıkacak olan diğer sporcularımızdan bazılarının rakipleri de belirlendi. Furkan Karabağ sakatlandığı için maça çıkamayacak. Ringe çıkacak dövüşçülerden bazıları ise şöyle; Azerbaycanlı sporcumuz Şahmar Mehmedzade, Hollanda’dan Kamili Abderrahman, Yine Azerbaycanlı dövüşçümüz Yusuf Memedov, İranlı Mahdi Khajouelnejad’a karşı yumruk sallayacaklar. Yunus Emre Şahbaz, Ahmet Rasim Pala, Ensar Akbayır, Okyanus Sarıbayraktaroğlu, Egemen Baranok, Rinat Rizman ve Kaan Kazgan’ın rakipleri de önümüzdeki günlerde belli olacak” şeklinde konuştu.

Bu birbirinden heyecanlı karşılaşmalar 3 Temmuz 2021 Cumartesi gecesi İstanbul Sultangazi İBB Cebeci Spor kompleksinde gerçekleşecek.