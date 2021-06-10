İstanbul hayranı İsrailli iş insanı Türkiye’de otel yapacak!

FATTAL Hotel Group sahibi İsrailli iş insanı David Fattal, Nürnberg Merkez Tren Garı’nda hizmete giren Leonardo Royal Otel’in açılışında Hürriyet’e konuştu. David Fattal “Türkiye hayranıyım ve yüzlerce kez İstanbul’a gidip geldim. Ağustos ayında ailemle Belek’te Maxx Royal Oteli’nde tatil yapacağım. Önce İstanbul sonra Antalya’da olmak üzere, otel yatırımları yapmak istiyoruz” dedi. 1998 yılında Tel Aviv’de kurulan grubun 106 destinasyonda, 19 ülkede 217 oteli var. Oda sayısının yeni otel ile 42 binin üzerine çıktığını belirtildi. ‘TÜRK TOPLUMUNU YAKINDAN TANIYACAĞIM’

Nürnberg’de 1920 yılında ana postane olarak yapılan tarihi binanın dış cephe özelliğini koruyarak yeni otel haline getiren Fattal, açılışa katılan Nürnberg Metropol Bölgesi Türk Toplumu (tgmn) Başkanı Bülent Bayraktar’a da, “İstanbul ve Antalya’ya yapacağım yatırımlarla Türk toplumunu daha yakından tanıyacağım. Türk toplumuna sıcak selamlarımı iletiyorum” diye konuştu. ‘HER ŞEYİ SEVEREK KAPTEN YAPMAK’

Fattal, “Her şeyi severek kalpten yapmak. İnsan odaklı çalışmak ve başarının elemanlarımıza ait olduğunu görerek onlarla paylaşmak” sözleriyle başarının sırrını anlattı. Toplantıda Fattal Hotels Group sahibi David Fattal, Leonardo Hotels Avrupa Müdürü Yoram Biton, yeni açılan otelin genel müdürü Falk Bartels, otelin iç mimarı Andreas Neudahm ve emlak yatırım şirketini temsilen Hubert Haupt hazır bulundular.