‘İşsizlik rakamları kasımdan sonra düşer’

“İŞVERENLERİN ve çalışanların piyasadan çekilmelerini önlemek zorundayız. Çünkü onlara ekonomimizin büyümesi için ihtiyacımız var. Yardım paketi çok çabuk uygulanacak. Böylece aile işletmeleri ile küçük ve orta ölçekli şirketler milyarlık mali yükten kurtulacak. Katma Değer Vergisi yürürlüğe girdi. Bu önemli bir yükü alıyor. Aile desteği de başlıyor. 8 Temmuz’dan itibaren elektrikli otomobillere verilen teşvik 9 bin Euro’ya yükseliyor. Orta ölçekli şirketlere 25 milyar Euro ayrıldı. 8 Temmuz’dan itibaren başvurular alınmaya başlanacak. Şirket başına otalama 150 bin Euro verilecek. Bu teşviklerle şirket sahipleri ve çalışanları rahat bir nefes alacak.” “İYİ ÖNLEMLER ALINDI”

“Pandemi ancak aşının bulunmasıyla sona erer. Ekonomideki küçülme ve daralma ise daha erken sona erecektir. Ben yaz sonundan itibaren ekonomimizdeki daralmanın son bulacağından eminim. En geç ekim ayında Alman ekonomisinde yeniden büyüme başlar. 2021 yılı için büyüme oranını yüzde 5 olarak görüyorum. Çok iyi önlemler alındı. Sadece Almanya’da değil, birçok ülkede alınan önlemler sonuç verdi. İkinci bir krizin emarelerini göremiyorum. ABD’den ve İngiltere’den hastalıkla ilgili gelen yüksek rakamlar beni endişelendiriyor. Benzer durumun Almanya’da yaşanmaması için çalışıyoruz.”

Hafta sonları düzenlenen protesto gösterilerini eleştiren Altmaier, bunları anlamakta zorluk çektiğini söyledi.

‘HEDEFİM 2022’

Almanya’da geçen yılın nisan, mayıs ve haziran aylarıyla karşılaştırıldığında bu yıl aynı dönemde 637 bin daha fazla kişi işini kaybetti. Altmaier, artan işsizlikle ilgili ise şöyle konuştu: “Almanya, komşu ülkelerle karşılaştırıldığında işsiz sayısı bakımında daha iyi. Koronavirüs nedeniyle ekim ayına kadar işsiz sayısı biraz daha artar ve en yüksek rakamlara ulaşır. Kasımdan itibaren ise işsizlik rakamları düşmeye başlayacak. Benim hedefim, 2022 yılına kadar işsiz sayısını Kovid-19 salgını öncesi rakamlara çekmek. Adım adım da tam mesai uygulamasına geçmek.”