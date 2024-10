İsrail’le konuşmanın zamanı geldi

Haberin Devamı

Almanya’da sağ popülist parti AfD’nin Grup Başkanı Tino Chrupalla, Scholz’un İsrail’e verdiği silah desteğini eleştirerek, “İsrail’e yaptığınız silah sevkiyatıyla, her iki taraftaki tüm sivil kayıpları kabul etmiş oluyorsunuz. Gerilimin azaltılmasına katkıda bulunmak yerine yangına körükle gidiyorsunuz” dedi. Chrupalla, Alman hükümetinin Orta Doğu’daki çatışmaları silah sevkiyatıyla çözebileceğine inandığını savunarak, Alman silahlarının savaşan hiçbir tarafa verilmemesini istedi. Bölge halklarının korunması gerektiğini anlatan Chrupalla, İsrail hükümetiyle eleştirel ve objektif şekilde konuşmanın zamanının geldiğini belirtti. Bölgede ortak hedefin barış ve iki devletli çözüm olması gerektiğini kaydeden Chrupalla, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü’ne (UNIFIL) yapılan saldırının, durumun kontrolden çıktığını bir kez daha gösterdiğini vurguladı.

Almanya Başbakanı Scholz, Federal Meclis’te yaptığı konuşmada, İsrail’e silah ve mühimmat desteği vermeye devam edeceklerini yinelemiş, İsrail’i her zaman kendini savunabilecek ülke konumunda tutmak istediklerini belirterek, “Geçmişte silah ve mühimmat sağlamamızın nedeni budur. Teslimatlarımız var ve gelecekte de olacak. İsrail her zaman buna güvenebilir” ifadelerini kullanmıştı.