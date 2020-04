İspanya’da kaybettiler, cenazesini bile alamadılar

AZİZ Can Tokaker, liseden arkadaşının daveti üzerine geçen şubatta İspanya’nın Lloret kentine gitti. İçinde bulunduğu otomobil 30 metre uçuruma yuvarlandı. Yanan otomobil içinde can verdi. Otomobille birlikte cesedi de yanan 24 yaşındaki üniversite öğrencisi tanınmaz hale geldi. DNA için önce abisi Uğur Tokaker’den numene alındı. DNA uyuşmayınca kazadan iki hafta sonra bu kez annesinden numune istendi. Gözü yaşlı anne DNA için İspanya’ya uçtu. Test sonuçları 19 Mart’ta ancak alındı. Çıkan sonuçtan Aziz Can Tokaker’in kimliği tespit edildi. Bu kez de İspanya’da koronavirüs nedeniyle sınırlar kapatıldı. Cenazenin ülke dışına çıkarılmasına izin verilmedi.





‘YA YAKACAĞIZ YA TOPRAĞA GÖMECEĞİZ’

Kardeşini feci kazada kaybeden Uğur Tokaker “Biz cenazemizi Türkiye’ye veya Almanya’ya getirmek istedik. Bunun için ben iki kez, bir kez de annem ve teyzem İspanya’ya gittik. Türkiye’nin Barcelona Başkonsolosluğu yetkilileri de devreye girdi. Ancak sınırların kapatılması kararı nedeniyle bize cenazeyi vermediler. Geçen cuma günü de aradılar ‘Ya cesedi yakacağız ya da toprağa gömeceğiz. Beş saat içinde bize tercihinizi söyleyin’ diye baskı yaptılar. Biz çaresiz gömülmesini istedik. Olağanüstü hal kalktıktan sonra mezarın açılması için bu kez hakim kararı gerekecek. Biz de hukuk sürecini işletip kardeşimi Adana’ya götüreceğiz. Kardeşim Almanya’da doğdu. Ancak Türk vatandaşı. Türkiye’nin dışışileri bakanlığı yetkilileriyle de görüştük. Onlar da bize yardımcı olacaklarını söylediler” dedi.