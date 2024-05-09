İsmail’in sandalyesi Almanya’dan

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ÇAĞMEL ailesinin komşusu Bülent Özata, küçük çocuğun durumunu Almanya’nın Hamburg şehrinde yaşayan arkadaşı Osman Soycan’a anlatıp tekerlekli sandalye istedi. Soycan ile Hamburg’da engelli derneğinde yöneticilik ve başkanlık yapan Ali Akdemir’in girişimleriyle Yemliha İsmail Çağmel tekerlekli sandalyesine kavuştu. Almanya’dan Türkiye’ye götürülen tekerlekli sandalye, Akdemir tarafından Çağmel ailesine teslim edildi. Aynı zamanda Beşiktaşlı olan çocuğa, forma ve atkı da hediye edildi. Almanya’da yaşayan Türk yardımseverlerin katkılarıyla tekerlekli sandalyenin alındığını belirten Akdemir, “Bir emanet daha yerine ulaştı. İyiliğe vesile olup, çocuğumuzun yüzünde gülümsemeye neden olan yardımsever, paylaşımcı dost yüreklere teşekkür ediyorum. İyi ki sizin gibi yüreği güzel insanlar hâlâ var bu toplumda. Hayatı paylaşmak için engel yok” dedi.

Tavşanlı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde çalışan Yusuf Çağmel ise artık oğlunu rahatlıkla çıkarıp, gezdirebileceğini söyledi. Zahide Çağmel de, “Böyle bir araca ihtiyacımız vardı. Herkese çok teşekkür ederim. Engelliler yalnız değildir, hayat birbirine omuz verince güzel oluyor. Sağ olsunlar Almanya’dan buraya getirdiler ve emaneti teslim ettiler” diye konuştu.