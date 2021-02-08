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Avrupa
Murat TOSUN / BERLİN
Haber Giriş: 08.02.2021 - 14:51 | Son Güncelleme:

İslam düşmanlığı kaynaklı saldırılar arttı

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İslam düşmanlığı kaynaklı saldırılar arttı
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Almanya’da 2020 yılında İslam düşmanlığı kaynaklı saldırılar bir önceki yıla göre yüzde 2 oranında arttı. Federal İçişleri Bakanlığı’nın, Sol Parti’nin konuyla ilgili soru önergesine verdiği yanıta göre, 2020’de Almanya genelinde Müslümanlara ve camilere yönelik işlenen 901 suç kayıtlara geçti.

İslam düşmanlığı kaynaklı saldırılar arttı
KORONAVİRÜS salgını döneminde kısıtlamalara rağmen, saldırıların azalmadığı gibi, artması dikkati çekti. 2019’da ise bu yönde 884 suç işlenmişti. Bakanlığın verilerine göre saldırıların büyük çoğunluğu aşırı sağcılardan geldi. İşlenen suçların 48’inde insanların yaralandığı bir önceki yıl da ise bu sayının 39 olduğu belirtildi. Verilere göre 2020 yılında camilere yönelik 77 saldırı gerçekleşti.
İslam düşmanlığı kaynaklı saldırılar arttı

Sol Parti adına soru önergesini veren milletvekili Ulla Jelpke, artan İslam karşıtlığı ve buna bağlı olarak suç artışını değerlendirdi. NOZ gazetesine konuşan Jelpke, “Kayıtlara geçen suç rakamları buz dağının sadece görünen yüzü” şeklinde konuştu. Jelpke, hakaret ve saldırıya uğrayan Müslümanların bir çoğunun resmi kurumlardan çekindikleri için yaşadıklarını bildirmediklerini kaydetti.
İslam düşmanlığı kaynaklı saldırılar arttı

İslam düşmanlığı kaynaklı saldırılar arttı

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