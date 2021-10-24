İş gücü açığı 1.2 milyona ulaştı

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FEDERAL İş Ajansı Başkanı Detlef Scheele, Welt am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, bunun yaklaşık üçte iksinin kalifiye personel açığı olduğunu kaydetti. Kalifiye açığının 70 farklı meslek dalında acil durumda olduğu belirtildi. Alman Ekonomi Enstitüsü’nün (IW) yeni verilerine göre, kalifiye personel açığı en çok sosyal alanda yaşanıyor.

15 BİN 500 İNŞAAT ELEKTRİKÇİSİNE İHTİYAÇ VAR

Bu sektörde 18 bin 300 sosyal pedagog aranıyor. İkinci sırada ise hasta bakıcı ve hemşire açığı yaşanıyor. Ülkede acilen 17 bin 900 yaşlı bakım personeli ve 16 bin 700 hemşire ve hasta bakıcı açığı bulunuyor. Toplam 15 meslekten oluşan listede ayrıca 15 bin 500 inşaat elektrikçisi, 13 bin 200 sıhhi tesisat, ısıtma ve havalandırma teknisyenleri ve 6 bin 700 TIR ve kamyon şoförü açığı bulunuyor.

‘KONTROLLÜ VASIFLI İŞÇİ GÖÇÜNE İHTİYAÇ VAR’

Almanya Orta Ölçekli İşletmeler Birliği, nitelikli işçi sıkıntısıyla mücadele etmek için yurt dışından daha vasıflı göçmen kalifiye işçi alınması çağrısında bulundu. Funke medya grubuna konuşan Genel Müdür Markus Jerger, “Nitelikli işçi vurgusu yaparak, kontrollü vasıflı işçi göçüne ihtiyacımız var” dedi. Jerger, halihazırda Almanya’da birçok şirketin vasıflı işçi eksikliği nedeniyle siparişleri reddetmek zorunda kaldığını ve yeni iş kabul etmediğini kaydetti.

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BİRÇOK ALANDA ÇIRAK AÇIĞI DA VAR

Kalifiye personel açığında olduğu gibi meslek eğitiminde de durum farklı değil. Almanya’da birçok alanda çırak açığı bulunuyor. Almanya’da 390’dan fazla resmi olarak tanınmış meslek eğitim alanı bulunuyor. Ancak hemen hemen hepsinde yeni çırak sıkıntısı yaşanıyor. 2020 meslek eğitim yılında farklı mesleklerde eğitim alacak yaklaşık 60 bin çıraklık pozisyonu doldurulamadı. En çok matematik, bilişim, doğa bilimleri ve teknoloji ile sağlık ve bakım sektörü ve ticarette, acilen vasıflı işçi ve stajyer sıkıntısı çekiyor.