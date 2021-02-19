‘Irkçılıkla mücadelede başarıya ulaşmanın tek yolu...’

“BU dayanışma neticesinde bizlerin de katılarak destek verdiği yürüyüşlerde on binlerce insanın ırkçılığa ve insan onurunun hiçe sayılmasına karşı farkındalığın artırılması adına protesto gösterileri yapmasına rağmen Avrupa ve Almanya’da ırkçı ve İslamofobik saldırıların halen devam ettiğini üzülerek görmekteyiz. Irkçılık ve İslamofobi’yle gereken şekilde mücadele etmek istiyorsak her şeyden önce insanlık literatürümüze ırkçılık ve İslamofobi’nin bir insanlık suçu olduğunu eklememiz gerekiyor. Irkçılık ve İslam düşmanlığı ile mücadelede Avrupa ülkelerinin atması gereken adımların önündeki en büyük engel, giderek yükselen, Müslüman toplumu ve Türk vatandaşlarını tedirgin eden aşırı sağcı akımlar olduğunu gözlemliyoruz. Bu mücadelede başarıya ulaşmanın tek yolu, ortak akıl ile bireylerden başlayarak siyaset ve sivil toplum kuruluşlarının birlikte hareket etmesidir. Doğal afetler, hastalıklar ve salgınlarda birlik ve beraberlik adına gösterilen insani, medeni tavır, insanlığı tehdit eden ırkçılık ve İslamofobi’ye karşı da gösterilmeli.”

‘KUNDAKLAMALARI UNUTMAYACAĞIZ’

“Irkçılık, Müslüman ve insan düşmanlığı yalnızca bireyleri değil toplumları da zehirleyen bir hastalık. Üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin ne 1984’te Duisburg’da, ne 1988’de Schwandorf’da, ne de 1993’de Solingen’de yüreğimizi ve ciğerimizi halen yakan kundaklamaları unutacağız. 2000 ile 2007 yılları arasında 8 vatandaşımızla birlikte 10 insanın canice katledildiği Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün işlediği cinayetlerin insanlığın ortak hafızasından silinmemesi adına elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Tüm bu cani, alçak saldırılara karşı mücadelemizde Hanau saldırısını ve bu saldırılarda hayatını kaybedenlerin isimlerini asla unutmayacak, o masum sivillerin düşlerinin tohumlarını insanlığa ekmek için fert fert elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Irkçı, Müslüman ve insanlık düşmanı alçak saldırıların bir daha tekrarlanmaması ve faillerinin ortaya çıkartılması için Cumhurbaşkanı’mızın verdiği destekle Komisyonumuz, her hal ve şartta yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın yanında olacaktır. İnsanlığın ve medeniyetlerin bu hastalıklı düşünce ve akımlara teslim olmaması için tarihten gelen sorumluluğumuzu bugün de yarın da devam ettirecek, her zaman vatandaşlarımızdan, mazlumdan ve ötekileştirilenden yana tavrımızı belli edeceğiz.”