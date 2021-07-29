Irkçı sözler nedeniyle yarışlardan alındı

DOSB, Moster’in görevde kalıp kalmayacağıyla ilgili kararını bir gün sonra verecek. DOSB Başkanı Alfons Hörmann, Moster’in kamuoyu önünde özrünün samimi olduğuna inandığını belirtirken, “Ancak Moster, bu raydan çıkan sözleriyle olimpiyat değerlerini ihlal etti. Almanya takımı için dürüst mücadele, saygı ve hoşgörü tartışılamaz” dedi.

CANLI YAYINDA HERKES DUYDU

Skandal olay olimpiyatlarda bisiklet yarışları sırasında yaşandı. Alman bisikletçi Nikias Arndt, milli takım adına katıldığı yarışlarda madalya için pedal sürdü. Yarış sırasında Cezayirli ve Eritreli bisikletçilerin gerisinde kalınca, Moster kenardan, “Geç şu deve çobanlarını, hadi geç şu deve çobanlarını” diye bağırdı. Moster’in daha çok ırkçıların kullandığı sözlerle yarışçısını motive etmeye çalışması, canlı yayında ekranlara yansıdı. Moster’in sözlerinin çok net duyulması üzerine yarışları değerlendiren spiker de “Kabul edemeyeceğim bir açıklama” diyerek canlı yayında eleştirdi.

‘DEVE YARIŞLARI YAPILMIYOR’

Olaydan sonra ırkçı olmadığını belirterek özür dileyen Moster, “Yarışmanın heyecanıyla ve üzerimizdeki yük ile hatalı kelime seçiminde bulundum. Çok üzgünüm, sadece içtenlikle özür dileyebilirim. Kimseyi itibarsızlaştırmak istemedim” dedi. Cezayirli bisikletçi Azzedine Lagab da olay hakkında açıklamada bulundu. Lagab, “Olimpiyatlarda deve yarışları yapılmıyor, ben de bu nedenle bisiklet sporu yapıyorum. En azından Tokyo’ya katıldım” dedi.