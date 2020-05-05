Irkçı şiddet kurbanları anılacak

SOSYAL mesafe kuralları dikkate alınarak düzenlenecek mitinglerde Mölln, Lübeck, Solingen, Keupstrasse, Münih, Halle, Hanau ve daha çok sayıda ırkçı katliamda öldürülen göçmenler anılacak. Mitinglerin yanı sıra Kampnagel, Schauspielhaus gibi kültür merkezlerinin dış cepheleri ırkçı karşıtı motiflerle ışıklandırılacak. Birlik, mitinglerle 8 Mayıs’ın ırkçı faşizmden ‘Kurtuluş Günü’ olarak kabul edilmesi taleplerini destekliyor. Düzenlenecek her mitinge katılım 25 kişi ile sınırlı olacak gösterilerde, üzerinde ırkçılık karşıtı sloganlar bulunan koronaya karşı takılan yüz maskeleri takılacak. Hamburg’da 1985’te neonaziler tarafından öldürülen Ramazan Avcı’nın adını taşıyan Landwehr tren istasyonu önünde saat 17.00’de yapılacak mitinge Avcı ailesi üyeleri ve 1992’deki Mölln’deki kundaklamada katledilen Arslan ailesi üyeleri katılacak.

Nazi döneminin uzantısı olan ırkçı zihniyetin günümüzde de can aldığını belirten RAİ Basın Sözcüsü Gürsel Yıldırım, “1990lı yıllarda Mölln, Solingen, 2000’li yıllarda NSU cinayetleri ve daha yeni yaşanan Hanau vahşeti bu zihniyetin sadece birkaç örneğidir. Aynı zihniyeti taşıyanlar farklı kılıkta bugün parlamentolarda oturuyorlar. Irkçılara taviz vermek yok. Irkçı şiddet kurbanlarını asla unutmayacağız, unutturmayacağız” dedi.

Gösterileri organize edenler mitinglerle aynı zamanda Nazi soykırımı kurbanlarının ve yakınlarının, 8 Mayıs’ın, ırkçı faşizmden ‘Kurtuluş Günü’ olarak resmi tatil günü ilan edilmesi taleplerini de destekliyor.