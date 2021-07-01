Irkçı saldırıya maruz kalmış

O DÖNEM basına yaşananlarla ilgili demeç veren Abdirahman J., Würzburg’daki olay sonrası polise verdiği ifadesinde maruz kaldığı tehditler nedeniyle batıya geçmiş. 2018’deki Chemnitz olaylarında bir Alman vatandaşının kent şenliği sırasında öldürülmesinden göçmenleri sorumlu tutan aşırı sağcılar, sığınmacı yurtlarını ateşe vermiş, sokak sokak insan avına çıkmıştı. Günlerce süren olaylar tüm dünyada tepki çekmişti.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Diğer yandan psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtilen saldırganın neden klinikte tutulmadığı sorusuna cevap veren Würzburg Ruhsal Sağlık Merkezi Başhekimi Dominikus Bönsch, ilaçları aldıktan sonra iyileşen hastanın fazla bir sağlık sorunu görünmediğini belirterek, ayrıca kendisinin hastanede yatmayı istememesi nedeniyle yasalarda belirtilen mevzuatlar gereği aşırı bir tehlike unsuru görünmediği sürece hasta iradesine karşı gelmenin imkânsız olduğunu söyledi. Ayrıca saldırganın haziran başlarında bir otomobil sürücüsünü zorla durdurarak kendisini kliniğe getirttiğini belirten Bönsch, geçen ocak ayında polise yansıdığı belirtilen daha önceki olaylarla ilgili bilirkişi raporlarının ise halen ortada olmadığı eleştirisinde bulundu. Würzburg’daki olay hakkındaki soruşturmaların devam ettiği kaydedildi.