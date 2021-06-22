İpsala açık

TÜRKİYE’den dönüşlerde ise şimdilik Yunanistan’dan transit geçiş yapmak mümkün değil. Türkiye ile Yunanistan arasında sadece İpsala Sınır Kapısı üzerinden giriş ve çıkış yapılabiliyor. Pazarkule Sınır Kapısı ise hâlâ kapalı. Her iki ülke yetkililerinin daha önce yaptıkları görüşmelerden sonra sınırların her iki yönde kısıtlamalı olarak açılacağı açıklaması gelmişti. Fakat Yunanistan tarafı bu kararı sadece Avrupa yönünden gelerek Türkiye’ye gidecekler için uygulamaya koydu. Önümüzdeki günlerde, izin ve turizm sezonunun başlamasıyla Türkiye’den dönüşlerde de kapıların transit geçişlere açılması bekleniyor.

Makedonya bütün sınır kapılarını tek taraflı olarak bütün AB vatandaşlarına ve bu ülkede daimi ikâmet hakkı olanlara açtı. Fakat Yunanistan’ın Evzoni Sınır Kapısı’nı açmaması nedeniyle Makedonya’dan Yunanistan’a giriş ve çıkış yapılamıyor.

TEK SORUN BENZİN İSTASYONU

Sırbistan’ın Niş kentindeki Kuzey Makedonya yol ayrımından Türkiye 740 km. ve tamamı otoyol. Bu güzergâhı kullanmak için Niş kentindeki kavşaktan itibaren Skopje-Üsküp yönünü takip etmeniz gerekiyor. Yaklaşık 150 km. sonra Kuzey Makedonya’ya giriş yapıyorsunuz. Kuzey Makedonya 180 km. Daha sonra Yunanistan’a Gevgelija Sınır Kapısı’ndan giriş yapıyorsunuz. İpsala’ya kadar 410 km. yolunuz var. Dört ayrı yerde toplam 12 euro ödüyorsunuz. Yunanistan’da otoyollar geniş ve bakımlı. Tek sorun otoyol üstünde benzin istasyonu olmaması. Benzin almak için otoyoldan çıkarak yerleşim yerlerine girmeniz gerekiyor. Otoyol üstündeki küçük benzin istasyonu levhaları size yardımcı olacaktır.



Yunanistan güzergâhı Sırbistan’ın Niş kentinden İpsala gümrüğüne kadar toplam 740 km. Trafiğin yoğun olduğu günlerde Pazarkule alternatif olabilir.





Kuzey Makedonya Cumhuriyeti otoyollarında hız sınırı 130 km/h. Makedon polisler sabit ve seyyar radarla hız ölçümü yapıyor. Hız ihlallerinde cezalar ağır. Farların 24 saat açık olma zorunluluğu var.

YUNANİSTAN İÇİN ÖNEMLİ ADRES VE TELEFONLAR

T.C. Selanik Başkonsolosluğu

Adres: Odos Agiou Dimitriou 151, 54634 Thessaloniki

Tel: +30 2310 965 070-73

e-mail: consulate.thessaloniki@mfa.gov.tr

T.C. Gümülcine Başkonsolosluğu

Adres: Ionon 14, 69100 Komotini (Gümülcine)

Tel: + 30 25 310 83 420

Yunanistan polis: 100

İlk yardım: 112

Otomobil kulübü ELPA: 10400

KUZEY MAKEDONYA İÇİN ÖNEMLİ ADRES VE TELEFONLAR

T.C. Üsküp Büyükelçiliği

Slavey Planina-B - 1000 Üsküp

Telefon: + 389 2 310 47 10

e-mail: embassy.skopje@mfa.gov.tr

Polis: 192 veya 194

İlk yardım: 194

İtfaiye: 193

Yol şikâyet: 199

Gümrük şikayet: 197

Makedonya Otomobil Kulübü (AMCM) araç arızası veya yardım: 196

YUNANİSTAN

* Bu güzergâhı tercih etmeden aktüel durum hakkında bilgi alın.

* AB üyesi ve Schengen bölgesinde.

* Avrupa’da sınırlarını en geç açan ülkede belirsizlik hâlâ devam ediyor.

* Türkiye’ye giderken AB vatandaşları ve bu ülkelerde daimi ikâmet hakkı olan kişiler Bulgaristan ve İtalya üstünden bu ülkeye giriş ve çıkış yapabilir.

* Türkiye’den dönüşlerde Yunanistan’dan transit geçmek mümkün değil.

* Makedonya ile Yunanistan arasındaki Evzoni Sınır Kapısı hâlâ kapalı.

* İpsala açık, Pazarkule kapalı.

* Para birimi euro.

* Vinyet yok. Otoyol parasını gişelerde ödüyorsunuz.

* Schengen bölgesi giriş kapısı olması nedeniyle sınırlarda kontroller sıkı.

* Ülkenin tamamı otoyol.

* Otoyollarda benzin istasyonu yok.

KUZEY MAKEDONYA

* Bu güzergâhı tercih etmeden önce güncel durum hakkında bilgi alın.

* An itibariyle Yunanistan sınır kapılarını açmadığı için bu güzergâhı kullanmak mümkün değil.

* Para birimi Denar.

* Vinyet yok. Otoyol parasını gişelerde ödüyorsunuz.

* Ülkenin tamamı otoyol oldu.

* Farlarınız 24 saat açık olmalı.

* Ülkede rüşvet alanda verende suçlu.

* Arabanızı emniyetli yerlerde park edin.

* Güvenli yerlerde mola verin.