İnsidans 300’ün üzerinde

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SON 24 saatte 23 bin 607 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 5 milyon 45 bin 76 olarak açıklandı. 43 kişinin yaşamını yitirdiği Almanya’da bugüne kadar koronavirüs kaynaklı ölenlerin sayısı ise 97 bin 715’e çıktı. 25 Kasım sonrası için hazırladığı koronavirüs salgınıyla mücadele yasası nedeniyle eleştirilerin hedefi olan muhtemel SPD, Yeşiller ve FDP iktidar ortakları, vakaların artmasıyla birlikte daha sert tedbirler önermeye başladı. Üç partinin, aşı olmayanlara yönelik birtakım kısıtlamalar planladığı belirtildi.

SPD Eş Genel Başkanı Saskia Esken, ARD’de yaptığı açıklamada, bakımevleri ve okullarda çalışanların düzenli testlere tabi tutulmasının yanı sıra ‘bu branşlarda aşı yükümlülüğü’ getirilmesi önerisinin üzerinde durulduğunu açıkladı. Yeşiller Eş Başkanı Robert Habeck ve FDP Genel Başkanı Christian Lindner ise vaka sayısındaki artışın, yeni adımlar atılmasını gerekli kıldığını söyledi. Aşısızlar için kısıtlamaların gündeme gelebileceğini belirten Habeck, Funke Medya Grubu’na yaptığı açıklamada ‘durumun dramatikliği nedeniyle aşısızlar için bölgesel olarak temas sınırlamasının gerekli olabileceğini’ söyledi. Habeck, çocukların muaf tutulması şartıyla hukuki olarak aşı olanlar ile aşısızlar arasında fark gözetmenin mümkün olduğunu belirtti.

Alman Haber Ajansı, aşı yaptırmayanların tren ve otobüse negatif test sunmadan alınmaması konusunda üç partinin uzlaştığını duyurdu. Buna göre tren ve otobüs yolculuklarında bundan böyle 3G (aşı olma, hastalığı geçirmiş olma ve negatif test) kuralının yanı sıra test zorunluluğu da getirilecek. Müstakbel koalisyon ortakları, koronavirüs vaka sayılarının artışını engellemek için 3G kuralının ülke genelinde tüm iş yerlerinde uygulanması önerisini de değerlendiriyor. Öte yandan sosyal mesafe kuralının daha da sertleştirilmesi öngörülüyor. Almanya’da hâlihazırdaki hükümetin hayata geçirdiği salgınla mücadele yasası 25 Kasım’da sona eriyor. Mevcut yasayı uzatmama kararı alan SPD, Yeşiller ve FPD ise 25 Kasım sonrası için yeni yasa taslağı hazırlayıp geçen hafta Meclis’e sunmuştu. Taslak perşembe günü Federal Meclis’te oylamaya sunulacak.

AVUSTURYA’DA YASAK BAŞLADI

Almanya’nın komşusu Avusturya’da ise aşısızlar için sokağa çıkma yasağı uygulaması gece yarısı yürürlüğe girdi. Aşı olmamış veya son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş olan kişiler markete veya doktora gitmek gibi zorunlu haller dışında evden çıkamayacak. Avusturya’da 12 yaşından küçüklere Covid-19 aşısı yapılamadığı için kısıtlama kararı bu yaş grubundakileri içermiyor. Kapanma kararı, 8.9 milyon nüfusa sahip ülkedeki yaklaşık 2 milyon kişiyi etkileyecek. Uygulama ilk etapta 10 gün boyunca yürürlükte kalacak.