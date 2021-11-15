İnsidans 300’ün üzerinde

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Gizem çözüldü... Kovid testleri neden negatif çıkıyor Aşılar bile değişebilir...Gizem çözüldü... Kovid testleri neden negatif çıkıyor? Aşılar bile değişebilir...#Koronavirüs
Birçok fenomen arka arkaya paylaşıyor... Sosyal medyada bu tuzağa dikkatBirçok fenomen arka arkaya paylaşıyor... Sosyal medyada bu tuzağa dikkat!#Alışveriş Festivali
Gezegenin balinalara çok ihtiyacı var Peki biz ne yaptıkGezegenin balinalara çok ihtiyacı var! Peki biz ne yaptık?#İklim Krizi
Elmalı davasında flaş gelişme Türkiye bu olayı konuşmuştuElmalı davasında flaş gelişme! Türkiye bu olayı konuşmuştu#Elmalı Davası
Çamlıca Kulesi’nden Cumhurbaşkanı Erdoğanın konutunu görüntülemişlerdi Soruşturmada yeni detaylar…Çamlıca Kulesi’nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunu görüntülemişlerdi! Soruşturmada yeni detaylar…#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Rus haber ajansı duyurdu... Ermenistan karıştı Paşinyan bakanını kovduRus haber ajansı duyurdu... Ermenistan karıştı! Paşinyan bakanını kovdu#Ermenistan
2 yılda 18 kişiyi öldürdü... Kurbanlarını böyle seçmiş2 yılda 18 kişiyi öldürdü... Kurbanlarını böyle seçmiş#ABD
Merkez yine Çin Yüksek riskli 18 yeni virüsMerkez yine Çin! Yüksek riskli 18 yeni virüs#Koronavirüs
Canice öldürülmüştü Yaşam koçu cinayetinde son kararCanice öldürülmüştü! Yaşam koçu cinayetinde son karar#Beki İkala Erikli
Macronu gizli mesajı:Fransız bayrağını sessizce değiştirdiMacron'u gizli mesajı:Fransız bayrağını sessizce değiştirdi! #FRANSA
BBVAdan Garanti Bankasıyla ilgili flaş adımBBVA'dan Garanti Bankası'yla ilgili flaş adım#Son Dakika
Akkuyu’daki gerginlik iddiasına ilişkin açıklama geldiAkkuyu’daki 'gerginlik' iddiasına ilişkin açıklama geldi#Akkuyu Nükleer
Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Hürriyete konuştu: Türkiye altı ayı güçlü geçirdiDünya Bankası Başkan Yardımcısı Hürriyet'e konuştu: Türkiye altı ayı güçlü geçirdi#Anna Bjerde
Portekizde Ronaldoya gecenin şoku Dünya Kupası bileti kaçtı, neler olduğuna inanamadıPortekiz'de Ronaldo'ya gecenin şoku! 'Dünya Kupası' bileti kaçtı, neler olduğuna inanamadı#Ronaldo
Zayn Malik, Gigi Hadide yalvarmaya başladı: Ne olur son bir şans verZayn Malik, Gigi Hadid'e yalvarmaya başladı: Ne olur son bir şans ver!#Gigi Hadid
HABERLERAvrupa Haberleri

İnsidans 300’ün üzerinde

#Almanya'da İnsidans 300’Ün Üzerinde#Koronavirüs#AVRUPADAN HABERLER
İnsidans 300’ün üzerinde

Almanya’da salgının başından bu yana insidans değeri ilk kez 300’ün üstüne çıktı. Robert Koch Enstitüsü, önceki gün 289 olarak açıkladığı insidans değerinin 303 olduğunu duyurdu.

Haberin Devamı

SON 24 saatte 23 bin 607 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 5 milyon 45 bin 76 olarak açıklandı. 43 kişinin yaşamını yitirdiği Almanya’da bugüne kadar koronavirüs kaynaklı ölenlerin sayısı ise 97 bin 715’e çıktı. 25 Kasım sonrası için hazırladığı koronavirüs salgınıyla mücadele yasası nedeniyle eleştirilerin hedefi olan muhtemel SPD, Yeşiller ve FDP iktidar ortakları, vakaların artmasıyla birlikte daha sert tedbirler önermeye başladı. Üç partinin, aşı olmayanlara yönelik birtakım kısıtlamalar planladığı belirtildi.
SPD Eş Genel Başkanı Saskia Esken, ARD’de yaptığı açıklamada, bakımevleri ve okullarda çalışanların düzenli testlere tabi tutulmasının yanı sıra ‘bu branşlarda aşı yükümlülüğü’ getirilmesi önerisinin üzerinde durulduğunu açıkladı. Yeşiller Eş Başkanı Robert Habeck ve FDP Genel Başkanı Christian Lindner ise vaka sayısındaki artışın, yeni adımlar atılmasını gerekli kıldığını söyledi. Aşısızlar için kısıtlamaların gündeme gelebileceğini belirten Habeck, Funke Medya Grubu’na yaptığı açıklamada ‘durumun dramatikliği nedeniyle aşısızlar için bölgesel olarak temas sınırlamasının gerekli olabileceğini’ söyledi. Habeck, çocukların muaf tutulması şartıyla hukuki olarak aşı olanlar ile aşısızlar arasında fark gözetmenin mümkün olduğunu belirtti.

İnsidans 300’ün üzerinde
3G HER YERDE GEÇERLİ OLABİLİR
Alman Haber Ajansı, aşı yaptırmayanların tren ve otobüse negatif test sunmadan alınmaması konusunda üç partinin uzlaştığını duyurdu. Buna göre tren ve otobüs yolculuklarında bundan böyle 3G (aşı olma, hastalığı geçirmiş olma ve negatif test) kuralının yanı sıra test zorunluluğu da getirilecek. Müstakbel koalisyon ortakları, koronavirüs vaka sayılarının artışını engellemek için 3G kuralının ülke genelinde tüm iş yerlerinde uygulanması önerisini de değerlendiriyor. Öte yandan sosyal mesafe kuralının daha da sertleştirilmesi öngörülüyor. Almanya’da hâlihazırdaki hükümetin hayata geçirdiği salgınla mücadele yasası 25 Kasım’da sona eriyor. Mevcut yasayı uzatmama kararı alan SPD, Yeşiller ve FPD ise 25 Kasım sonrası için yeni yasa taslağı hazırlayıp geçen hafta Meclis’e sunmuştu. Taslak perşembe günü Federal Meclis’te oylamaya sunulacak.

AVUSTURYA’DA YASAK BAŞLADI
Almanya’nın komşusu Avusturya’da ise aşısızlar için sokağa çıkma yasağı uygulaması gece yarısı yürürlüğe girdi. Aşı olmamış veya son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş olan kişiler markete veya doktora gitmek gibi zorunlu haller dışında evden çıkamayacak. Avusturya’da 12 yaşından küçüklere Covid-19 aşısı yapılamadığı için kısıtlama kararı bu yaş grubundakileri içermiyor. Kapanma kararı, 8.9 milyon nüfusa sahip ülkedeki yaklaşık 2 milyon kişiyi etkileyecek. Uygulama ilk etapta 10 gün boyunca yürürlükte kalacak.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya'da İnsidans 300’Ün Üzerinde#Koronavirüs#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!

Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum

Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum!

#Ozan Orhon
Belarus krizi adım adım geldi

Belarus krizi adım adım geldi

#Belarus
Demet Özdemirden iddialara yanıt: Bugün estetiği fazla kaçırdım

Demet Özdemir'den iddialara yanıt: Bugün estetiği fazla kaçırdım

#Serap Paköz