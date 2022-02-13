İnsanlık dışı bir olay: Yardım etmek yerine videoya çekti!

Haberin Devamı

TRAFİK kazasında polis aracını içinde sıkışarak ağır yaralanan polis memuru yaşamını yitirdi. Gece sabaha karşı 02.30 civarında meydana gelen trafik kazasını gören bir kişi, yardım etmek yerine can çekişen yaralı polisi cep telefonuyla videoya kaydetti. Görüntülerde ayrıca, kısa bir süre sonra ölen polis memurunun alkollü olduğu iddia edilip dalga geçildi ve görüntü internet üzerinden yayınlandı.

İNSANLIK DIŞI BİR DURUM

Berlin’de büyük yankı uyandıran olayla ilgili olarak polis, yardım etmek yerine ölen bir insanın videosunu çekip internette paylaşan kişiyi aramaya başladı. Berlin Emniyet Müdürü Barbara Slowik, olayı şiddetle kınarken, yapılanın insanlık dışı olduğunu ifade etti. Berlin Polisi 35-45 yaş arası ve 1.75-1.85 metre boylarında olduğu tahmin edilen zanlının robot resmini yayınladı.