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‘İnsanlar ölse de Berlin’in acelesi yok’

#Almanya-Ukrayna-Rusya#Alman Savunma Bakanlığı#AVRUPADAN HABERLER
‘İnsanlar ölse de Berlin’in acelesi yok’

Ukrayna’ya yardım konusunda yetersiz kalmakla suçlanan Alman Savunma Bakanlığı’na yeni bir eleştiri daha geldi. Savunma sanayiinin güçlü şirketlerinden Rheinmetall’in Ukrayna’ya Marder model tank göndermek için Savunma Bakanlığı’nda bir teklifte bulunduğu ancak ret yanıtı aldığı belirtildi.

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RHEINMETALL’in Bakanlığa yaptığı teklifte, şirketin uzun süredir depoda duran tanklarının yerine Alman Ordusu’nda aktif durumdaki tankların acilen gönderilmesini ve bunun karşılığında depodaki tankların gözden geçirilip yenilendikten sonra Alman Ordusu’na teslim edilmesi önerildi. Ancak Savunma Bakanlığı’nın Rheinmetall’e verdiği yanıtta, NATO Doğu cephesinde konumlanmış 141 Marder ve orduda eğitim amaçlı 100 Marder tankına Almanya’nın ihtiyaç duyduğu belirtilerek, teklif geri çevrildi. Ayrıca Bakanlık, Rheinmetall’in deposunda duran tankların tamir ve yenilenmesinden şüphe duyduğu da belirtildi. Rheinmetall’in, depodaki tankların durumunun incelenmesini teklif ettiği ancak Bakanlığın bunu da kabul etmediği kaydedildi.

‘İnsanlar ölse de Berlin’in acelesi yok’
MÜHİMMAT KONUSUNDA DA CEVAP YOK
Ayrıca Rheinmetall şirketi, mart ayının sonunda Savunma Bakanlığı’na başvurarak Ukrayna’ya teslim etmek için Marder tanklarında kullanılan dört milyon mühimmatı geri satın almak istedi. Ancak Bakanlığın şu ana kadar buna yanıt vermediği belirtildi. Ukrayna, Marder tanklarını doğrudan Rheinmetall’den sipariş etmek istiyor. Şirket yıl sonuna kadar 35 tank teslim etmeyi planlıyor. Almanya’nın tutumuna yönelik sert eleştirileriyle bilinen Ukrayna Büyükelçisi Andrij Melnyk, Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, “Savunma Bakanlığı’nın bugüne kadar Marder tanklarını denetlemediği doğruysa bu bir skandaldır. Rusya’nın, Ukraynalı sivil nüfusa karşı yürüttüğü yok etme savaşı 45 gündür sürse de Berlin’in acelesi yok” dedi.

 

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#Almanya-Ukrayna-Rusya#Alman Savunma Bakanlığı#AVRUPADAN HABERLER

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