İngiltere’deki Kıbrıslı Türkler, Ada’daki hukuksuzluğa karşı harekete geçti

İNGİLTERE Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi, İngiltere hükümetini, Kıbrıs Egemen Üs Bölgeleri’ni ticari gelişim ve imara açma planlarını durdurmaya çağırdı ve planların ‘hukuksuz’ olduğunu açıkladı. Konsey, planlara resmi itirazda bulunan, yasal ve siyasi haklarını korumak için dava açmaya hazırlanan Kıbrıslı Türk mülk sahiplerini temsil ediyor. Konsey, Kıbrıslı Türkler Egemen Üs Bölgeleri’nin (EÜB) durumunu düzenleyen uluslararası anlaşmalara uygun bir şekilde temsil edilene ve hakları tamamen korunana kadar, üs bölgelerinin yer aldığı Ağrotur ve Dikelya’nın sivil kullanıma açılmasının durdurulmasını istiyor.

İngiltere’de yaşayan ve sayıları 300 bini bulan Kıbrıs Türkleri’nin çatı kuruluşu Konsey, süreçle ilgili kaygılarını, Dışişleri Bakanı Dominic Raab’a ve Kıbrıs’taki Britanya Yüksek Komiseri Stephen Lillie’ye yazılan mektuplarda dile getirdi. ‘KURULUŞ ANLAŞMASI İHLAL EDİLİYOR’

Üs bölgelerinin sivil kullanıma açılmasını düzenleyen ve geçen ay başlayan süreçteki birçok hataya dikkat çeken mektuplarda, İngiltere hükümetinin Kıbrıs Türk Toplumu’nun onayını almadığı için, 1960’taki Kuruluş Antlaşması’nı ihlal ettiği vurgulandı. Konsey Başkanı Ertuğrul Mehmet “İngiltere hükümetinin Kıbrıslı Rumlarla, 2014’te yaptığı şaibeli anlaşmanın sürdüğünü, toplumumuz basından öğrendi. İngiliz Dışişleri’nin 2014’te bize verdiği sözlere rağmen, biz Kıbrıslı Türkler yine dışlandık, yasal ve siyasi haklarımız baltalandı” dedi.

İhtilafın merkezinde, Kıbrıslı Rumlar ve Türkler ile, İngiltere, Yunanistan, Türkiye Cumhuriyeti’nin imzaladığı, Kıbrıs Cumhuriyetini kuran ve EÜB’nin ortaya çıkmasını beraberinde getiren anlaşma var.

Antlaşmada EÜB’nin yalnızca askeri amaçlarla kullanılması gerektiğini açıkça belirtiyor; Kıbrıs’ın yüzde 3’üne tekabül eden bu alanlarda ‘yeni insan yerleşimini’ ve ‘sivillere ait ticari ve endüstriyel işletmeleri’ yasaklanıyor.

İngiltere’nin eski Başbakanı David Cameron 2014’te, Kıbrıs Rum yönetimiyle EÜB’nin sivil kullanıma açılmasına ilişkin bir anlaşma yapmıştı.

Ancak anlaşma Kıbrıslı Türkleri hesaba katmadığı için Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Konsey tarafından kınanmıştı.

İngiliz ve Kıbrıslı Rum yetkililer 9 Haziran 2020’de beklenmedik bir şekilde anlaşmanın ‘Uygulanma Aşaması’na geçtiklerini ilan edene dek, hakkında bir şey duyulmamıştı.

YÜZDE 70’İ KIBRISLI TÜRKLERE AİT

Kıbrıslı Türkler, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurucu ortaklarından olduğu için veto hakları bulunuyor.

Ayrıca EÜB’de ve civar köylerde çok sayıda mülkün sahibi de Kıbrıslı Türkler.

Örneğin, Ağrotur’un (Akrotiri) yüzde 70’inin Türklere ait olduğu tahmin ediliyor ve bunun en az 2 bin 400 dönümü Kıbrıs’taki en büyük özel toprak sahibi olan Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne (Evkaf ) ait.

İngiltere hükümetinin yasal zorunluluğa rağmen, Kıbrıslı Türkleri dışarda bırakarak anlaşmayı yürürlüğe sokmaya çalışması, dünya çapındaki Kıbrıs Türk toplumunda tepkilere yol açtı.

İngiltere, Avustralya ve Kuzey Kıbrıs’ta bulunan onlarca mülk sahibi, Konsey ile iletişime geçerek EÜB’deki varlıklarına Kıbrıslı Rumların el koymasından endişelendiklerini söylediler.