İngiltere’de yerel seçim heyecanı!

YEREL seçimlerde 145 Belediye Meclisi, başkent Londra dahil 13 Belediye Başkanı, İngiltere ve Galler’de 39 Emniyet Müdürü belirlenecek. Aynı zamanda İskoçya ve Galler’deki yerel parlamentolar ve Londra Büyükşehir Belediye Meclisi’nin yeni üyeleri belirlenecek. TÜRKÇE KONUŞAN ADAY BİLE VAR

Oylamada dikkatler büyük çoğunlukla Londra Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine odaklanacak. Mevcut Londra Büyükşehir Belediye Başkanı İşçi Partili Sadiq Khan’ın ikinci dört yıllık dönem için yarışacağı seçimde, Khan’ın karşısında muhafazakâr aday Shaun Bailey, Yeşiller’in adayı Sian Berry ve Liberal Demokrat aday Louisa Porritt’in de aralarında bulunduğu 19 aday yer alacak. Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde Khan ile yarışacak adaylar arasında dikkat çeken bir diğer aday da, ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin eski lideri Jeremy Corbyn’in kardeşi bağımsız aday Piers Corbyn olacak. Ayrıca, Cambridge Üniversitesi mezunu, Türkçe konuşan Azerbaycan kökenli eski avukat Kam Balayev de Renew (Yenile) Partisi’nin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı. TÜRKİYE VE KIBRIS KÖKENLİ ADAYLAR

Kamuoyu yoklamaları Sadiq Khan’ın seçimi rahat bir şekilde kazanacağını gösteriyor. Yerel seçimlerde Londra Belediye Meclisi üyeliği için yarışan adaylar arasında Kıbrıs Türk’ü Emine İbrahim de bulunuyor. Haringey Belediye Meclis Üyesi ve kabine görevi yürüten İbrahim, Londra Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği’ne aday oldu. Liste bazında dördüncü sıradaki İbrahim’in seçilme şansı partisinin perfonmasına bağlı. Türkiye kökenli aday Ayten Güzel de, Türkiye kökenli nüfusun yoğun yaşadığı Londra’nın Enfield ilçesi Southbury bölgesinden Belediye Meclisi adayı. Daha önceki Belediye Meclisi üyesinin hayatını kaybetmesiyle yapılan ara seçimde aday olan Güzel’in de, İşçi Partisi’nin yoğun destek aldığı bölgede seçilme şansının yüksek olduğu kaydediliyor. Elbistanlı bir ailenin çocuğu olarak Londra’da dünyaya gelen Güzel, Nottingham Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi öğrenimi gördü. Ayten Güzel yaklaşık bir yıldır Türkiye kökenli Milletekili Feryal Demirci Clark’ın danışmanlığını yapıyordu.