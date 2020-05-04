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Avrupa
İHA / Fotoğraf: AFP
Haber Giriş: 04.05.2020 - 10:16,Son Güncelleme:

İngiltere’de korona takip sistemine Wight Adası’ndan başlayacak

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İngiltere’de korona takip sistemine Wight Adası’ndan başlayacak
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İngiltere’de koronavirüs hastalarını ve salgını takip etmek amacı ile korona takip uygulamasının denemesine başlanıyor.

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle zor günler geçiren İngiltere’de salgına karşı yeni bir önlemin hayata geçirilmesi planlanıyor. Kabine Bakanı Michael Gove, yaptığı açıklamada, koronavirüs vakalarını geliştirdikleri telefon uygulamasıyla takip edeceklerini ifade ederken, takip uygulamasının gelecek hafta Wight Adası’nda denemeye başlayacaklarını duyurdu. Gove, “Bu hafta takip sistemini pilot olarak Wight Adası’nda deneyeceğiz. Ardından önümüzdeki aylarda ise sistemi ülke geneline yaymayı planlıyoruz” ifadelerini kullanırken, bu sistemle pozitif olan vakalar ile temas eden kişilerin takip edilmesinin kolaylaşacağının altını çizdi. Bakan Gove, sistem sayesinde koronavirüs tedbirlerini gevşetmeyi planladıklarını aktarırken, ikinci bir salgın dalgasının da önüne geçmek istediklerini ifade etti. Gove, gelecek hafta Wight Adası’nda yaşayan vatandaşlara takip sistemi uygulamasını akıllı telefonlarına indirmeleri çağrısında bulunacaklarını ifade etti. İngiltere’de toplam koronavirüs vaka sayısı 186 bin 599’a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 28 bin 446’ya yükseldi.

 

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