İngiltere'de ırkçılık skandalı! Martial'e sosyal medyadan saldırdılar

Avrupa futbolunda ırkçılık olaylarının ardı arkası kesilmiyor. Çirkin saldırıların son hedefi Anthony Martial oldu. Manchester United'ın golcüsü, 1-1 biten West Bromwich maçından sonra ırkçı istismara uğradı. Fransız futbolcunun Instagram gönderilerinin altında goril ikonları paylaşıldı.

Manchester United'ın 27 Ocak'ta Sheffield United'a yenildiği karşılaşmanın ardından Martial’ın takım arkadaşı Axel Tuanzebe de benzer bir hakarete maruz kalmıştı. Olaylar artmaya başladı

İngiltere'de son dönemde Chelsea'den Reece James, Southampton'dan Alex Jankewitz ve United'dan Marcus Rashford ve Lauren James de ırkçı tacize uğrayan isimler arasında yer alıyor.

Ada’da yükselen ırkçılık tehdidinin sonrasında geçtiğimiz hafta Manchester United, Everton, Liverpool ve Manchester City ile istismarın durdurulması için ortak bir açıklama yapmıştı. Ancak yaşanan olaylar bu konuda önümüzdeki günlerde daha sert eylemlerin yapılmasını gündeme getirebilir.