İngiltere’de Beşiktaş coşkusu!
İngiltere’nin başkenti Londra’da, 2020- 2021 sezonunu şampiyon olarak bitiren Beşiktaş taraftarları şampiyonluğu doyasıya kutladı. Son hafta maçında Göztepe’yi deplasmanda 2-1 mağlup eden Beşiktaş, averajla Galatasaray’ın önünde şampiyonluğa ulaştı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte siyah-beyazlılar büyük sevinç yaşadı.
Londra’nın Harringay semtine araçlarıyla gelen taraftarlar yağan yağmura rağmen araçlarından inerek sevinç gösterisi yaptılar. Caddede araçlarıyla uzun konvoylar oluşturan Beşiktaşlılar, trafiğin kilitlenmesine neden oldu. Ana caddeyi tarafiğe kapatan araç sahipleri polisin uyarısına uyarak araçlarına bindiler. Siyah- beyazlıların şampiyonluk kutlamaları gecenin geç saatlerine kadar sürdü.