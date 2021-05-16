İngiltere’de Beşiktaş coşkusu!

Londra’nın Harringay semtine araçlarıyla gelen taraftarlar yağan yağmura rağmen araçlarından inerek sevinç gösterisi yaptılar. Caddede araçlarıyla uzun konvoylar oluşturan Beşiktaşlılar, trafiğin kilitlenmesine neden oldu. Ana caddeyi tarafiğe kapatan araç sahipleri polisin uyarısına uyarak araçlarına bindiler. Siyah- beyazlıların şampiyonluk kutlamaları gecenin geç saatlerine kadar sürdü.



















