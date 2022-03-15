İngiltere ve Fransa’da Rus milyarderlerin malikaneleri işgal edildi

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İNGİLTERE polisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le ilişkisi nedeniyle geçen hafta İngiltere’nin yaptırım listesine aldığı Oleg Deripaska’nın başkent Londra’daki malikanesinin göstericiler tarafından işgal edildiğini bildirdi. Polis, bir grup göstericinin malikaneye girmesi nedeniyle erken saatlerde olay yerine çağrıldıklarını söyleyerek, grubun kendilerini ‘Resist London’ olarak adlandırdığını aktardı.