İngiltere Türk Toplumu Futbol Federasyonu binası hizmete açıldı

GÜNEY Londra’nın Old Kent Road üzerinde yer alan yeni binayı beş kurum ortaklaşa kullanacak. Southwark Kıbrıs Türk Derneği’ne ait olan bina, Türk Toplum Futbol Federasyonu, Kıbrıs Türk Toplum Merkezi, Pekünlüler Derneği ve Çatı grubunun ortak kullanımı için açılış töreni düzenlendi. 5 sivil toplum örgütün ortaklaşa binayı kullanması için hayırsever iş insanı Engin Özdemir tarafından bina tekrar yenilendi, Pekünlü iş insanı Özdemir binanın yenilenme masraflarını üstlenerek katkı sağladı. ‘152 Old Kent Road, SE1 5TY’ adresinde bulunan ve Southwark Kıbrıs Türk Derneği’ne ait olan bina artık 5 örgütün ortaklaşa çalışmaları için kullanılacak.

‘HİZMETE DEVAM’ DEDİ

Akademinin yanı sıra açılacak okulun daha rahat bir ortamda çalışabilmesi amaçlanan tesisle ilgili olarak Başkan Osman Ercen, böyle bir binayı toplumumuza kazandırmaları için kendilerini yalnız bırakmayan tüm halkımıza çok teşekkür etti. Ercen, açıklamasında şunları söyledi: “Southwark Kıbrıs Türk Derneği çatısı altında Türk Toplumu Futbol Federasyonu, Pekünlüler Derneği, Çatı, ve Kıbrıs Türk Toplum Merkezi hizmetlerine kaldıkları yerden devam edecektirler. Güney Londra’da başlattığımız bu çalışma sayesinde burada yaşayan Türkler haftanın her günü derneklerin sunduğu çeşitli imkânlardan yararlanabileceklerdir. Amacımız gençlerimize Türk örf ve adetlerini tanıtmak ve yaşatmak olacaktır. Bunun yanı sıra burada yaşayan büyüklerimizi de yalnız bırakmamak adına derneklerimiz birlikte çalışıp ellerinden geleni yapacaktırlar. TTFF güney binası bugün itibariyle derneklerimize ve halkımıza açılmıştır. Toplumumuza hayırlı olsun.