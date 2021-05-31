İngiltere Türk Toplumu Futbol Federasyonu 15 Haziran’da seçime gidiyor

İNGİLTERE Türk Toplumu Futbol Federasyonu Başkanı görevini devam ettiren Osman Ercen yeniden aday oldu. Kamuoyuna adaylığını açıklayan Ercen yaptığı açıklamada şunları söyledi: “1976 yılından bu yana İngiltere’de faaliyet gösteren Türk Toplumu Futbol Federasyonu’nun başkanı olarak sizlere seslenmek istiyorum. Yıllarca her kademesinde görev aldığım federasyonumuzdaki hizmetlerimi onur duyarak yerine getirdim. En sonunda kulüplerimizin ve arkadaşlarımızın güvenini kazanıp bana başkanlık görevi verildi. Görevi devraldığım 2020 yılının haziran ayından bu güne kadar ne gece ne de gündüz durmaksızın çalışmaya devam ettim.” SEÇİME GİDİLMESİ GEREKLİLİĞİ VAR

Ercen sözlerini şöyle sürdürdü: “Ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarım yaptığımız ve yapacağımız hizmetler konusunda bir an bile tereddüt etmedik. Tüzüğümüz gereği hizmet verecek kişilerin yeniden göreve gelmesi için seçime gidilmesi gerekmektedir. Onun içindir ki, 15 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşecek olan seçimde Türk Toplumu Futbol Federasyonu Başkanlığı’na yeniden talip olduğumu kamuoyuna duyururum. TTFF Başkanı olarak yeniden görev alırım veya almam, federasyonumuza hizmetlerim devam edecektir.” Bundan bir hafta öncesinde de TTFF Başkanı Osman Ercen ve yönetimden Ozan Beliger, KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Oya Tuncalı’yı ziyaret etmişti.