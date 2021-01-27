İngiltere, Nükleer Silahlar Kurumu’nu koruyacak polis arıyor

NORMALDE polislerin silah taşımadığı İngiltere’de, Reading kenti yakınlarındaki Aldermaston ve Burgfield’de bulunan iki tesisin korumasını, Savunma Bakanlığı’na bağlı silahlı polis gücü üstleniyor. Polis adayları için verilen ilanda, başvuruların 5 Şubat’ta başlayıp 12 Şubat’ta biteceği açıklandı. İlanda, halen başka polis güçlerinde görev yapan polis memurlarına, Özel Yakın Koruma ve Savunma Bakanlığı’nın koruduğu diğer noktalarda konuşlandırılacak silahlı polis ekiplerine başvurma çağrısı da yapıldı. Ayrıca, en fazla üç yıl öncesine kadar polis güçlerinden ayrılan adayların da başvuru yapabileceği kaydedildi.

Savunma Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle değerlendirme ve işe alma sürecinde gecikmelerin yaşanabileceği uyarısı yaptı. AWE, İngiltere’nin başlıca nükleer caydırıcısı olarak kabul edilen Trident balistik füzeleri için nükleer savaş başlığı üretim ve bakımını yapan, ayrıca nükleer tehditlerin azaltılmasında uzmanlığına başvurulan bir kuruluş.



